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حملة لاستدعاء 18 سيارة "هيونداي إتش 1"

الثلاثاء 30 يوليو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 18 سيارة "هيونداي إتش 1"

 

مسقط - الرؤية
أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع المؤسسة التجارية العمانية- حملة لاستدعاء 18 مركبة هيونداي إتش 1 طراز 2018؛ اعتمادًا على أرقام الشاصي من (KMJWA37KMJU984404) إلى (KMJWA37KBKU998334). ويأتي الاستدعاء بسبب وجود ضعف في أداء قفل الباب الانزلاقي الخلفي عند فتحه؛ وعليه ستقوم الشركة بفحص القفل واستبداله إذا كان متأثراً.
وتؤكِّد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

 

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