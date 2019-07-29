350 مشاركا في انطلاق فعاليات المخيم الكشفي الخليجي بسهل جبل آشور

صلالة - الرؤية

افتتحتْ، أمس، فعاليات ومناشط وبرامج المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم، الذي تُنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 4 أغسطس تحت شعار "الكشفية.. والتنمية المستدامة"، بمشاركة 350 مشاركا من السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور محمد بن عبدالله الهنائي المدير المساعد للكشافة، وعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات، ورؤساء وفود الدول المشاركة؛ وذلك على أرضية المخيم الكشفي الدائم بسهل جبل آشور بمحافظة ظفار.

وبدأ الحفل بدخول طابور عرض المشاركين ومراسم رفع علم السلطنة وأعلام الدول المشاركة في المخيم، ثم قدمت عدد من الفقرات الإذاعية، وألقى محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للكشافة، كلمة؛ رحب في مستهلها بضيوف السلطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن واليمن، وقال: نرحب بالأشقاء في بلدهم سلطنة عُمان في هذا المخيم الذي يقام على هذه الأرض الطيبة من محافظة ظفار التي تتميز بأجوائها الخريفية الجميلة التي تبهج النفس وتشعل الهمم وتجدد الطاقات.

وانطلقتْ فعاليات اليوم الأول -الذي تضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي نُفذت داحل المخيم وخارجه- بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وتم خلالها تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات؛ حيث خرجت مجموعة التقدم لتنفيذ برنامج السياحة الكشفية تحت شعار "اكتشف عمان"؛ زار خلالها المشاركون عين أثوم وعين آرزات ومركز أرض اللبان بمنطقة البليد الأثرية، فيما خرجتْ مجموعة الإبداع لتنفيذ برنامج الخدمة العامة، وقام مجموعة من الكشافة -وبالتعاون مع حماية المستهلك- بتنفيذ حملة لتفتيش على المنتجات الغذائية والاستهلاكية بمركز لولو هايبر ماركت بصلالة، كما تم تنفيذ حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع بلدية مرباط.

وفي الفترة المسائية، أقيمت عدد من المسابقات الرياضية والمنهجية والكشفية لجميع المشاركين في المخيمات الفرعية لجمع النقاط، وحصد النتائج في مختلف المسابقات التي تضمنت لعبة تسديد الكرة على المرمى وتمرير الكرة على الحبل، وعبور النهر ونقل الماء وتكوين أكبر برج بشري، وعبور الحواجز، ونقل الكرات عبر السلال، ولعبة المتاهات وسباق الجواني؛ حيث سجلت المسابقات الكثير من الإثارة والندية والتنافس المرح. كما أقيمتْ جلسات تفاعلية تحت شعار "الكشفية والتنمية المستدامة" تم خلها تقديم ثلاث جلسات متنوعة بحثت قضايا التنمية المساتدامة ودور الكشافة في تعزيزها.

ويستكمل اليوم برنامج السياحية الكشفية وبرامج خدمة المجتمع؛ حيث سيخرج مجموعة إلى الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية بصلالة؛ لتنفيذ حملة توعية مرورية لتوعية الزاور والمقيمين بالمحافظة بأهمية السلامة المرورية على الطريق، كما تزور مجموعة أخرى مركز العلوم والتكنولوجيا، والقيام بعدد من الأعمال التطوعية بالتعاون مع بلديىة طاقة وشركة بيئة، وفي جانب الجلسات تقام جلسة لصندوق الرفد.

كما يفتتح بمركز البلدية الترفي في مهرجان صلالة السياحي، تحت رعاية المكرم الشيخ أحمد بن أبوبكر الزبيدي عضو مجلس الدولة، معرض كشافة ومرشدات عمان تحت شعار "نماء وتطور"، كما سيزور الكشافة مجمع صلالة جاردنز وسوق الحافة.

ويستكمل يوم الأبعاء البرنامج السياحي إلى جانب تنفيذ ورشة الدفاع المدني، بالتعاون الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار، وتنفيذ جلسة حوارية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، وزيارة المديرية العامة للسياحة، وفي الفترة المسائية تُقام جلسات تدريبية حول مهارات الرحلة الخلوية تتضمن استخدامات البوصلة وقياس الإرتفاعات، والإسعافات الأولية وفك الشيفرات والعلامات السرية، وآلية إعداد تقارير الرحلات، إلى جانب تنفيذ ورشة التحدي والمغامرة للقاادة والكشافة، كما سيُقام حفل سمر بمشاركة المخيمات الفرعية.

كما سيُعقد المنتدى الكشفي الخليجي لعرفاء الطلائع، ويتضمن المنتدى عددا من أوراق العمل التدريبية لتعزيز القيادة وتخطيط وتنظيم الوحدات الكشفية وإدارة الطلائع في الوحدات، وسيختتم المنتدى في الخامسة من مساء الأربعاء، تحت رعاية رواس بن حفيظ بن عبدالله الرواس مدير عام مساعد بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار في سهل أتين.

وينطلق يوم الخميس برنامج الرحلة الخلوية، وبرنامج التحدي والمغامرة، الذي سيسلك خلاله الكشافة عددًا من الممرات بين الجبل والسهل والوادي في مغامرة وتحدٍّ من أجل اكتشاف البيئة، وفي الفترة المسائية يقام برنامج الألعاب الشاطئية في شاطئ الدهاريز، ويتضمن البرنامج منافسات كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية وشد الحبل وألعاب القوى والسلة الآدمية والجمباز الهوائي، وسيقام حفل ختام الألعاب الشاطئية وتتويج الفائزين في الساعة الخامسة والنصف تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبدالله الصيعري مدير عام البيئة والشؤون المناخية.

كما تُقام الخميس مسابقات المواهب الكشفية في المجالات الثقافية والعلمية، كما يقام في الفترة المسائية حفل اليوم الوطني الخليجي، الذي يتضمن إقامة المعارض والفنون والألعاب الشعبية للدول المشاركة، كما سيحتفل كشافة السلطنة بيوم النهضة المباركة، وفي الفترة المسائية تقام الأمسية الكشفية الخليجية.