افتتاح قرية التنمية ضمن فعاليات معسكر شباب الأندية بجنوب الشرقية

صور - حمد العلوي

دشَّنت وزارة الشؤون الرياضية فعاليات معسكر شباب الأندية 2019 في محطته الخامسة بالمجمع الرياضي في ولاية صور، ويستمر حتى 2 أغسطس، بمشاركة نحو 95 مشاركا من مختلف الأندية والمراكز الرياضية بالسلطنة.

ورعى حفل الافتتاح محمود بن سعيد اليحيائي المدير الإقليمي للبنك الوطني العماني بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، وبحضور الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير دائرة الشئون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية المشرف العام على المعسكر، وسعيد بن عبدالله النبهاني رئيس اللجنة المشرفة لبرنامج معسكرات الأندية ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة، وخالد بن علي الجابري مدير المعسكر والمدعوين والمؤسسات الراعية والداعمة والمشاركة.

وتفضَّل راعي المناسبة بافتتاح قرية التنمية وتجول في أرجاء أقسام القرية، واستمع لشرح مفصل من القائمين عليها كل على حدة، وفق ما هو معد سلفا؛ حيث تعد قرية التنمية مركز مصغرا تضم بين جنباتها عدة أركان حوارية علمية وثقافية وفنية ورياضية ومهنية؛ يتلقى فيها الشباب تدريبات تفاعلية مكثفة ومنصة حقيقية للحوار والمناقشات وإبداء الرأي بين الشباب وتلك المؤسسات، وتضم حلقات عمل تدريبية في التمديدات الكهربائية وتصوير الأفلام بالهاتف والتصميم والديكور والمكياج السينمائي والفخار والفن الجرافيكي، إلى جانب معرض للمؤسسات والجهات الحكومية كالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بجنوب الشرقية وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبلدية صور والهيئة العامة للصناعات الحرفية بجنوب الشرقية وإدارة السياحة بجنوب الشرقية وبنك الدم.

وقال محمود بن سعيد اليحيائي: شكري وتقديري لوزارة الشؤون الرياضية -ممثلة بدائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الشرقية- على هذه الدعوة والجهود التي تبذل من إقامة هذه المعسكرات التي تضم مجموعة من الشباب من مختلف أندية السلطنة، مثنيا على الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع بخدمة الوطن.

وفي الفترة المسائية، أقيمت مسابقات اللقاء الرياضي الجماعي بين مجموعات المعسكر في كرة القدم وشد الحبل وألعاب قوى التتابع، إلى جانب مسابقات رياضة فردية في الجري لمسافة 100 متر وتنس الطاولة والشطرنج والسهم وبرنامج التحدي.

وقال سعيد بن سليمان الوهيبي مدرب حلقة التدريب على تصوير الأفلام بالهاتف: إنَّ العالم يشهد تسارعا في تطوير تقنية الهواتف الذكية؛ فأصبح الهاتف يصاحب الإنسان في كل الأوقات، ونسعى من خلال حلقة العمل إلى التعريف بإمكانيات الهواتف الذكية في مجال التصوير وكيفية صناعة محتوى هادف؛ من خلال الهاتف دون الحاجة لاستخدام أجهزة المونتاج الأخرى وأساسيات التصوير من خلال اختيار الزوايا ومعرفة إمكانيات الهواتف.

ويتضمَّن برنامج المعسكر استكمال برامج قرية التنمية وحلقات العمل التدريبية في التمديدات الكهربائية وتصوير الأفلام بالهاتف والتصميم والديكور والمكياج السينمائي والفخار والفن الجرافيكي، وفي الفترة المسائية يقام برنامج العمل التطوعي، ويشمل حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع بلدية صور وزيارة المرضى بمستشفى صور المرجعي، بالتعاون مع الصحة والتوعوية المرورية، بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وبرنامج المناظرات مع مازن العشري.