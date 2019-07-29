"التعليم العالي" تشارك في "قيادة علماء وباحثي الجامعات" بماليزيا

مسقط - الرؤية

تشارك وزارة التعليم العالي مُمثلة بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في الدورة العاشرة لندوة القيادة لعلماء وباحثي الجامعات (USLS) التي تنظمها هيئة الشؤون الإنسانية بقارة آسيا التابعة للأمم المتحدة.

وتعقد الندوة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من1 إلى 7 أغسطس تحت مسمى (Together we serve)، بمشاركة ما يزيد عن1500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم. ويمثل كليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق في الندوة ستة من طلابها المجيدين بمختلف التخصصات الأكاديمية.

وعن المشاركة قالت أصيلة بنت هلال الحراصية أخصائية نشاط ثقافي بوزارة التعليم العالي ومشرفة الوفد: إن الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي لتعزيز المهارات القيادية لطلابها، إضافة لغرس حس المسؤولية الإنسانية لدى الطلبة نحو محيطهم الإقليمي والعالمي، وكذلك منحهم فرصة التواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم الطلبة من مختلف دول العالم، وتسعى الندوة إلى تعزيز روح القيادة والثقة والمبادرة لدى فئة الشباب لإحداث التغيير؛ حيث تتضمن الندوة عدداً من أوراق العمل والحلقات النقاشية والتي تتمحور حول تزويد الجيل القادم من الشباب برؤية واضحة حول مهارات القرن الحادي والعشرين.