طلبة جامعة السلطان قابوس يشاركون في أسبوع الأعمال للثقافة بكندا

مسقط - الرؤية

شارك فريق من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس في مؤتمر وندوة أسبوع الأعمال العالمي العاشر للثقافة لعام 2019 الذي احتضنته جامعة كالجاري في كندا.

وتأتي مشاركة الفريق المكون من الطالبة صفاء بنت سعيد الخروصية ومزنة بنت محمد الخروصية والطالب مازن بن سالم الحبسي من خلال مقرر دراسي يجمع القارات الستX-Culture ويشارك فيه حوالي 5000 طالب من 150 دولة في كل فصل دراسي كما يجمع هذا المقرر الطلبة المشاركين في فرق افتراضيه مستخدمين التقنيات الحديثة في التواصل وبناء المعرفة ويسعى إلى تطوير الطلاب لإيجاد أفضل الحلول لتحديات الأعمال الدولية التي يقدمها شركاء هذا المقرر.

ويوضع الطلبة الذين تم اختيارهم وتأهيلهم للمرحلة الأخيرة والبالغ عددهم 150 طالبا وطالبة أمام مجموعة من المصاعب المباشرة ويتعلمون منها أفضل ممارسات التعاون الدولي مع 3 شركات متعاونة مع الأسبوع التجاري. الطلبة المشاركون كانوا على موعد مع العديد من حلقات عمل التطوير الوظيفي والمهني والندوات المختلفة مع الالتقاء بالعديد من رجال الأعمال المحليين وقادة المجتمع.

وتضمن البرنامج مسابقة حالة تجارية وزيارة العديد من الشركات وهيئة مطار كالجاري الدولية ومنتجع ليك لويز للتزلج وعقد اجتماعات مع مسؤولي المدينة والالتقاء بمعلمي الأعمال والإدارة الدوليين الرائدين في العالم والطلاب الآخرين من جميع أنحاء العالم. في ختام المنتدى قدم الطلبة المشاركين العروض التقديمية والحلول المبتكرة لتطوير الشركات مما خلق التنافس الشريف ووجود أفكار مبتكرة ساهمت في تطوير الأعمال الدولية.

وقالت صفاء الخروصية إنَّ التعاون في مثل هذه البرنامج يتيح الفرصة الأكبر لكي نخرج عن نطاق المحلي ونظهر للعالم بأفكار الشباب العماني وهي فرصة لأن نتقدم بالشكر الجزيل لمن قدم لنا الدعم للوصول لهذا البرنامج، مثمنين الجهود الجبارة من إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة.

أما مزنة الخروصية فقالت إن البرنامج صمم بما يتناسب مع احتياجات الأعمال الدولية وإعداد الناشئة لمتطلبات ريادة الأعمال كحصن منيع لتقلبات السوق التجاري.

وأبدى مازن الحبسي سعادته بهذه المشاركة، مشيرا إلى أنَّ الاختلاط مع العقول الشابة من مختلف الدول أمر في غاية الأهمية وسنسعى لنقل التجربة إلى المجتمع العماني ولا نكتفي به لأنفسنا فالأفكار العظيمة تصنع منك شخصًا متمكنا وقادرا على التكيف مع المعطيات الموجودة.