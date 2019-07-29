انطلاق مسابقة القرآن الكريم لموظفي شؤون البلاط السلطاني

مسقط - الرؤية

انطلقت مسابقة القرآن الكريم السابعة لمُوظفي شؤون البلاط السلطاني وأبنائهم لعام 2019م، في كل من مسقط وصلالة، وتنظمها المديرية العامة للموارد البشرية، بمُشاركة عدد من المتسابقين وبإشراف لجنة تحكيم من مكتب مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم التابع لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

وقُسمت المسابقة هذا العام إلى 3 مستويات تستهدف الموظفين والموظفات، حيث تضمن المستوى الأول حفظ 15 جزءًا مع التجويد، أما المستوى الثاني فيتضمن حفظ 9 أجزاء مع التجويد، بينما يتطلب المستوى الثالث حفظ 4 أجزاء مع التجويد.

وتنقسم مسابقة أبناء الموظفين إلى مستويين الأول يتضمن حفظ 7 أجزاء مع التجويد، والمستوى الثاني فيتضمن حفظ خمسة أجزاء مع التجويد على أن يكون المشارك من مواليد 2005م فما فوق.