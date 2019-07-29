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بالصور.. "الخنجر العماني" تحت الماء في متحف سعودي

الإثنين 29 يوليو 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

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الرياض - الوكالات

أنشأ فريق من الغواصين بالمنطقة الشرقية، أول متحف لمعالم الخليج تحت مياه شاطئ نصف القمر بالدمام، والذي يضم قرية صديقة للبيئة، وقطعاً جاذبة للأسماك، بهدف إحياء البيئة البحرية المحتضرة، نظراً لندرة الشعب المرجانية التي تساعد على تكاثر الأسماك.

وقال مازن البشير، المشرف المتحف المائي: "نحن نعشق الغوص، واتفقنا على الاهتمام بساحل الدمام، فنشأت فكرة إنزال قطع من الفايبر تم تصميمها على أشكال معالم الخليج كالخنجر العماني وبرج خليفة والفيصلية والمملكة وبرج الكويت والبحرين والأهرامات، وغيرها من القطع التي تساعد في إحياء البيئة البحرية".

وأضاف البشير: "الفريق يتكون من غواصين وغواصات، وتم تقسيم العمل ما بين التخطيط والتصميم والتنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إنزال هذه القطع، فتم تأمين سيارات وطائرة وأصداف كبيرة، يتجمع حولها الأسماك، ويستمتع الغواصون بالسباحة معها وإطعامها دورياً، وهذه الجهود شهدت تكاتفا من جهات حكومية كحرس الحدود والأمانة وهيئة الرياضة، وعدد من الشركات الخاصة الداعمة للحياة البحرية".



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المصدر : العربية نت

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