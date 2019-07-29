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التدريب على التصوير الضوئي في "المهام الخاصة"

الإثنين 29 يوليو 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

التدريب على التصوير الضوئي في "المهام الخاصة"

 

مسقط – الرؤية

 

اختتمت إدارة التدريب التخصصي بقيادة شرطة المهام الخاصة دورة تدريبية متقدمة في مجال التصوير الضوئي بمشاركة عدد من العاملين في القيادة ووحدات شرطة المهام الخاصة بالمحافظات والولايات.

وهدفت الدورة التي قدمها الرائد خالد بن نصيب الرواحي رئيس قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، إلى تنمية المهارات في التصوير واستخدام آلات التصوير، إضافة إلى التعرف على أساسيات التصوير من الناحية الفنية.

ورعى ختام الدورة وتسليم الشهادات للمشاركين المقدم الركن فهد بن حميد المعمري مدير إدارة العمليات بقيادة شرطة المهام الخاصة.

 

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