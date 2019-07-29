أنشطة توعوية متنوعة ضمن فعاليات المعرض المروري الثالث في "صلالة جاردنس مول"

صلالة – الرؤية

تُنظم شرطة عُمان السلطانية مُمثلة بالإدارة العامة للمرور وقيادة شرطة محافظة ظفار المعرض المروري الثالث بمشاركة عدد من الجهات، ومنها شركة شل عُمان للتسويق وشركة تنمية نفط عُمان والشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك) وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والجمعية العمانية للسلامة على الطرق وجمعية المرأة العمانية بصلالة، وذلك في المركز التجاري صلالة جاردنس مول.

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات والمناشط التي تعنى بالسلامة على الطريق، وافتتح المعرض المروري أمس تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن علي بن عبدالله الحبشي العمري – مستشار الشؤون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظة ظفار، ويستمر المعرض حتى 3 أغسطس.

وقال الرائد عبدالله بن يحيى الصارمي رئيس قسم العلاقات بالإدارة العامة للمرور إنَّ مُشاركة الإدارة العامة للمرور تأتي تجسيدا لسعي الإدارة المتواصل لنشر الثقافة المرورية بين أوساط المجتمع، وتعزيز مبادئ وقيم السلامة المرورية، والتعريف بقواعد ومتطلبات السياقة الوقائية؛ من خلال حث مختلف فئات المجتمع على تبني السلوك المروري الآمن، وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة للحد من حوادث السير وآثارها.

وأوضح الرائد أنّ المعرض يتضمن العديد من الفعاليات والفقرات التوعوية منها الركن التوعوي وعرض أفلام ومطبوعات ومنشورات للتوعية المرورية وأبرز الأسباب المؤدية للحوادث المرورية كالسرعة والتجاوز الخاطئ وتبعاتها على سلامة السائق، إضافة لتقديم نصائح وإرشادات حول السياقة الآمنة وأهمية الالتزام بربط حزام الأمان، كما يتم توعية الجمهور بخطورة حمل الهاتف المحمول أثناء السياقة على الطريق لارتباطه المباشر بتشتيت ذهن السائق ومقدرته على التعامل مع مفاجأة الطريق التي لم يتوقع حدوثها؛ مما يؤثر على قدرته على التصرف السريع الذي قد يقيه التسبب في وقوع حادث مروري يعرض حياته للخطر، كما يتلقى الزوار تعريفاً بقانون المرور ولائحته التنفيذية وأهم الاعتبارات التي يجب أن ينتبه لها السائق، إلى جانب تقديم معلومات وقائية حول صيانة المركبة في الطريق والسياقة في الضباب وتحت المطر، وفي حال انعدام الرؤية وغيرها من الأمور التي تحفظ للسائق سلامته، والعديد من الفقرات والمسابقات التفاعلية مع الجمهور، كما يشمل هذا العام مشاركة قسم الشرطي الصغير التابع لإدارة العلاقات العامة وهو يعنى بغرس مفهوم السلامة المرورية لدى النشء.

وأكد برير بن افتخار اللواتي – مدير الاستثمار الاجتماعي والعلاقات الخارجية – بشركة شل العمانية للتسويق أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين شرطة عمان السلطانية وقطاع النفط والغاز والذي يتمتع بأعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة. وأشاد بالتعاون البناء من أجل خدمة المجتمع وبالأخص من حيث السلامة المرورية مما ساهم في تبادل الخبرات ونشر الوعي مع العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نرجو أن تُساهم هذه المبادرة في التشجيع على اتخاذ صلالة - وباقي أنحاء السلطنة - كوجهة للسياحة وللرحلات مع التركيز على السياقة بأمان واتباع جميع إرشادات السلامة. ونحن على استعداد لخدمة السياح والزوار في صلالة أو في الطريق للوصول إليها من خلال خدماتنا ومنتجاتنا عالية الجودة في محطات خدمة شل والتي تشكل نقاط استراحة ممتازة للسائقين والراكبين."

ومن جانبه، قال المهندس محمد بن أحمد الغريبي، مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان إنَّ السلامة تتصدر قائمة أولويات شركة تنمية نفط عُمان مع العمل على تحقيق الهدف الصفري الذي يقضي بعدم إلحاق ضرر بالناس أو البيئة أو الممتلكات. ومما يقف خير شاهد على ذلك سجلنا الاستثنائي الحالي في مجال السلامة على الطريق فقد قطعنا أكثر من 900 مليون كيلومتر سياقة دون حادث مروري مميت متصل بالعمل. وتفخر الشركة بدعم أصحاب الشأن والمجتمع من خلال المشاركة للمرة الثالثة في معرض السلامة على الطريق بصلالة مع شرطة عمان السلطانية وشركات النفط والغاز الأخرى، فمن خلال حملة "تسمع مني" المجتمعية التي دشناها عام 2013، يتيح لنا المعرض فرصة رائعة للتفاعل مع الزائرين وتبادل الخبرات حول التوجهات الحالية للسلامة على الطريق وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بإجراءات السلامة بهدف إنقاذ الأرواح.

وأضاف الغريبي: نفخر بأن نكون شريكاً استراتيجياً مع شرطة عمان السلطانية - ممثلة بالإدارة العامة للمرور – كما لا يفوتني أن أشكر جميع المتطوعين المشاركين معنا وسوف نستمر جميعًا في دعم هذه الجهود الطيبة للحفاظ على طرقنا آمنة لجميع المستخدمين.

وقال د. هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام الخدمات المساندة بأوربك: تأتي مشاركة المجموعة في معرض السلامة المرورية لهذا العام تعزيزاً لثقافة السلامة المرورية ونشر الوعي المروري بين مستخدمي الطريق. ونسعى في مجموعة النفط العمانية وأوربك إلى ترسيخ مفهوم السلامة المرورية ونشره بين كافة فئات المجتمع من خلال تنفيذ برامج مجتمعية مختلفة وحملات توعوية هادفة. ونتقدم بجزيل الشكر لشرطة عمان السلطانية لما يبذلونه من جهود جبارة في بث الوعي وتنفيذ هذه المبادرة المميزة التي تلقى تفاعلاً إيجابياً من مختلف الجهات الحكومية والأهلية وتشهد إقبالاً كبيراً من قبل المقيمين والزائرين لمهرجان خريف صلالة.

وقالت هاجر العجمي نائب رئيس إدارة الجمعية العمانية للسلامة على الطرق إن أنشطة الجمعية تستهدف جميع شرائح المجتمع، من خلال دعوة شرطة عمان السلطانية للجمعية للمشاركة في المعرض المروري في صلالة، تقوم الجمعية بالتوعية بأحد أهم القوانين التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وهو ضرورة استخدام مقاعد الأطفال في السيارة للأطفال دون سن الرابعة، والذي يعد وسيلة حماية ضرورية للركاب الصغار.