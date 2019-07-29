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يوم حقلي حول "تقنية تبريد المحلول المغذي للخيار"

الإثنين 29 يوليو 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظم المختصون بمركز بحوث الإنتاج النباتي بمقر المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية فعالية يوم حقلي حول "تقنية تبريد المحلول المغذي لمحصول الخيار في فصل الصيف باستخدام تقنية الزراعة بدون تربة" بحضور عدد من مديري الدوائر والمراكز البحثية والتنموية والمهندسين والفنيين والمرشدين وعدد من المزارعين من مختلف محافظات السلطنة، في إطار السعي نحو تبادل الخبرات والزيارات الحقلية بين المختصين والباحثين والمزارعين بمختلف محافظات السلطنة.

وتضمن برنامج اليوم الحقلي محاضرة ألقاها الدكتور مؤثر بن صالح الرواحي رئيس قسم بحوث الخضر تطرق فيها إلى أهمية التقنية وتطبيقها وأثرها على إنتاجية محاصيل الخضر في الزراعة المائية في البيوت المحمية في السلطنة. وتضمن البرنامج جولة ميدانية للاطلاع على آلية تنفيذ تقنية تبريد المحلول المغذي لمحصول الخيار داخل البيوت المحمية.

 

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