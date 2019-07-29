"الابتكار الصناعي" يختتم برنامجا للتدريب على التصنيع السمكي

مسقط – الرؤية

اختتم مركز الابتكار الصناعي البرنامج التدريبي العماني الماليزي المشترك في التصنيع السمكي والذي قدمه عدد من الخبراء المتخصصين في الصناعات الغذائية والسمكية من ماليزيا. واستهدف البرنامج عددا من رواد الأعمال في قطاع الثروة السمكية، وموظفين من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ومحاضري الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة وعدد من خريجي التخصصات السمكية والغذائية وذلك بالمركز الوطني للأعمال بواحة المعرفة.

وتمَّ تصميم البرنامج لتعزيز القيمة المضافة في الصناعات السمكية في السلطنة حيث تضمن عددا من المواضيع ذات العلاقة بتحسين جودة الأسماك وطرق حفظها وأحدث التقنيات العالمية المستخدمة في قطاع الصناعات السمكية واستفاد المشاركون من التدريب العملي في وحدة التصنيع السمكي التابعة للمركز والتي تدار من قبل عدد من النساء العمانيات العاملات في قطاع الصناعات السمكية والقيمة المضافة، حيث عمل الفريق الماليزي على تدريبهن على إنتاج وابتكار عدد من المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة مثل "بيرجر السمك" و "مخلل الحبار" وغيرها من المنتجات السمكية.

وأشادت الدكتورة بشائر الريامية مديرة البرنامج في المركز بمخرجات البرنامج التدريبي العماني الماليزي المشترك في التصنيع السمكي مؤكدة أهمية القيمة المضافة في قطاع الثروة السمكية بدلاً من تصدير الأسماك العمانية كمادة خام إلى دول الجوار والعالم والذي يؤثر على القيمة السوقية للأسماك. وأضافت: نسعى من خلال البرنامج إلى تمكين الشباب العماني في قطاع الصناعة بشكل عام والصناعات السمكية بشكل خاص، حيث تتميز السلطنة بموارد طبيعية تمكنها من أن تكون في مصاف الدول في قطاع التصنيع السمكي، ونأمل أن توفر هذه البرامج فرص عمل واعدة للشباب العماني.

ويشار إلى أنَّ مركز الابتكار الصناعي عمل على برنامج الابتكار في قطاع التصنيع السمكي خلال العام 2018م وخرج بعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تُعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعد القيمة المضافة أحد أهم أهداف البرنامج التي يسعى إلى تحقيقها من خلال الصناعات السمكية والتي تنوعت بين صناعات علفية حيوانية وسمكية، منتجات غذائية، وفرص ذات علاقة بتحسين العمليات الإنتاجية في المصانع السمكية.