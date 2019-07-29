1556 أسرة مستفيدة من معرض جمعية الرحمة لكسوة وهدايا العيد

مسقط - ناصر العبري

استفادت1556 أسرة مستحقة من معرض "كسوة وهدايا العيد" المجاني الذي انطلق مؤخرا في مخزن جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة الخيري "حلبان" لتوفير كسوة عيد، كأحد برامج الجمعية الدائمة في عيدي الفطر والأضحى.

ودعت الجمعية مؤسسات القطاع الخاص لتكون شريكًا معها في تنظيم هذه المعارض بتوفير الكسوة، في إطار ثقتها في رسالة الجمعيّة الخيرية من خلال الاطلاع والزيارة الميدانية للجمعية للتعرّف على أهم برامجها ومشاريعها على المدى القريب والبعيد ورفد هذه المعارض المجانية بالكسوة الجديدة.

ونجحت الجمعية في استقطاب 3 محلات تجارية معروفة على مستوى السوق المحلية بمحافظة مسقط وهي "رد تاغ، الموناليزا، محل للأطفال" والتي لبت نداء الخير للمستحقين للمساعدات المسجلين لدى الجمعية.

وافتتح المعرض أبوابه على مدى 5 أيام، واختتم أمس، وشهد توزيع عدد كبير من الهدايا المتنوعة كالأواني والأدوات المنزلية والإكسسوارات، إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة التي يستقبلها مخزن الجمعية يوميًا من سوق الموالح المركزي لبيع الفواكه والخضراوات.

وخلال الأيام المقبلة، تبدأ الجمعية توزيع مبلغ كسوة عيد، ومؤونة المواد الغذائية من الجمعية ومؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية، وكربون استلام أضحية أول أيّام العيد لكل أسرة.