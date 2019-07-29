"فيفا" يعترف ببطولة غرب آسيا.. ورفض مشاركة "الأحمر" علامة استفهام كبيرة

بغداد - الوكالات

ذكر "فيفا" أن غرب آسيا هي بطولة رسمية معتمدة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ وذلك بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المشرفة على البطولة بالجاهزية وتميز العراق لاستضافتها.

وستنطلق البطولة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 9 منتخبات، قُسِّمت إلى مجموعتين في كربلاء وأربيل. وأُجريت قرعة توزيع المنتخبات التسعة على مجموعتين؛ ضمت الأولى -التي ستقام مبارياتها بمدينة كربلاء- كلًّا من: اليمن، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية -التي ستقام مبارياتها على ملعب فرانسو حريري في مدينة آربيل: السعودية، والكويت، والأردن والبحرين.

وينصُّ نظام البطولة على أنَّ صاحبي المركز الأول في كل مجموعة، يخوضان المباراة النهائية مباشرة التي ستقام على ملعب كربلاء. ورصدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا أيضاً جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف. وتُعد هذه المرة الأولى التي يستضيف العراق فيها بطولة غرب آسيا المتوج بها مرة واحدة عام 2002 في النسخة التي أقيمت في سوريا.

وحقق المنتخب السوري المركز الثالث في بطولة الهند الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد فوزه على كوريا الشمالية بخماسية مقابل هدفين، وخسارته أمام طاجكستان بهدفين وتعادله مع الهند بهدف واحد. ويلتقي العراق المستضيف بنظيره اللبناني، اليوم الثلاثاء، في مباراة الافتتاح الساعة 19:30 على ملعب كربلاء الدولي، وعلى نفس الملعب يلتقي فلسطين واليمن الساعة 22:30.

ويُشار إلى أنَّ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لم يشارك في تلك البطولة -رغم أهميتها الفنية- دون أن يصدر اتحاد كرة القدم بيانا يتضمن الأسباب؛ إذ فضل الجهاز الفني الذي يقوده الهولندي آروين كومان إقامة معسكر إعدادي في ألمانيا حاليا تتخلله مباراتان وديتان مع ناديين من الدرجة الثالثة الألماني.

وانتقد عددٌ من المحللين عدم المشاركة في بطولة قوية، واستعاضتها بوديات ضعيفة مع أندية في درجات دُنيا. كما انتقد المحللون إقامة مباراتين فقط في ثلاثة أسابيع، مُؤكدين أن تطابق الأحمال التدريبية خلال فترة الإعداد أمر مهم لتحقيق التكيف.

وشارك منتخب العراق في 6 نسخ سابقة (2000 و2002 و2004 و2007 و2010 و2012) وكان أفضل مركز له ضمن بطولة 2002 حين فاز باللقب على حساب الأردن (3-2). وشارك منتخب عمان في 3 نسخ سابقة (2008 و2010 و2012) وأفضل مشاركة له كانت الأخيرة في العام 2012، حيث حقق المركز الثالث على حساب البحرين بهدف نظيف. وشارك منتخب قطر في نسختين (2008 و2014)، وأفضل مشاركة له كانت الأخيرة في عام 2014، حيث فاز باللقب على حساب الأردن بهدفين دون رد.

وشارك منتخب البحرين في نسختين (2010 و2012) وأفضل مركز له حين حل رابعًا في بطولة 2012 حيث خسر أمام عمان صفر-1. وشارك منتخب الكويت في نسختين (2010 و2012) وأفضل مشاركة له كانت الأولى عام 2010، حيث حقق اللقب على حساب إيران (1-2). وشارك منتخب اليمن في نسختين من بطولة غرب آسيا (2010 و2012) وأفضل مشاركة له كانت الأولى عام 2010؛ حيث وصل إلى المربع الذهبي. وشارك المنتخب السعودي مرة وحيدة في بطولة غرب آسيا (2012) وخرج من دور المجموعات، وتعد مشاركته في العراق 2019 هي الثانية في تاريخه.