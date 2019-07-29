معسكر الأمل لتنس الطاولة.. تجسيد للهدف الفني والاقتصادي

مسقط - الرؤية

يَحْظَى اللاعبون المشاركون بمنافسات معسكر الأمل الدولي، والتي تستضيفها السلطنة -مُمثلة في اللجنة العمانية لكرة الطاولة- بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بمتابعة مستمرة من قبل الفريق الفني المختص للاتحاد الدولي؛ لتقييم مستوياتهم وأدائهم الفني أثناء سير المعسكر، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من فترات المعسكر.

ويُواصل اللاعبون الـ32 تدريباتهم اليومية عبر الفترتين الصباحية والمسائية بمركز السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، واقترب اللاعبون من موعد إقامة البطولة التي ستُقام غدًا الأربعاء لتجربة ما تم تطبيقه خلال فترة المعسكر؛ حيث سيتم اختيار اللاعبين الحائزين على المراكز الأولى في فريق الاتحاد الدولي لتمثيل الاتحاد في بطولة تحدي الأشبال العالمي، ومن ثم يتم تطوير هؤلاء اللاعبين مستقبلا من خلال برنامج تطويري مناسب.

وأوضح عبدالله بن محمد بامخالف رئيس اللجنة العمانية لكرة الطاولة، أن فكرة إقامة معسكر الأمل الدولي لكرة الطاولة في مدينة صلالة، وفي هذه الفترة الزمنية، أتت لكي تتزامن مع فصل الخريف التي تتميز به محافظة ظفار في هذا التوقيت من العام، والتي تعد الخيار الأنسب لمختلف السياح لقضاء العطلة السنوية، مضيفا بأن البطولات والفعاليات الرياضية يجب أن تُستغل بالشكل المناسب وتقام بذات الفترة الزمنية؛ لتشكل رافدا ودعما للجانب الاقتصادي والسياحي بمحافظة ظفار، لافتا إلى أن المشاركة الدولية للمعسكر يتجاوز حضورها أكثر من 32 لاعبا و32 مدربا يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم، وهذا بدوره سيُسهم في تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والسياحية للبلد، إلى جانب الأهداف الرياضية التي وضعت من أجل هذا المعسكر.