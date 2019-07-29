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فريق الحارة

الإثنين 29 يوليو 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

فريق الحارة
مُحمَّد العليان

مُحمَّد العليان
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فريق الحارة منتخب الشاطئية .. ونادي ظفار بطولة "صلالة السياحي" لكرة القدم قضاة الملاعب

 

محمد العليان

يُعتبرفريق الحارة الأهلي لكرة القدم -التابع لنادي ظفار- من أقدم الفرق الأهلية التي أُنشئت في محافظة ظفار؛ حيث يتولى الفريق منذ تأسيسه -برئاسة مازن بن أحمد عامر الرواس رئيس مجلس الإدارة- إقامة بطولة الحارة الأهلية منذ 10 أعوام سابقة، ومازالت هذه البطولة تُقام كل عام ومحافظة على استمراريتها واستقرارها ودعمها وتنظيمها؛ حيث تتميز البطولة بتنوع الفئات العمرية التي تشارك فيها؛ حيث تشارك فرق الأشبال والناشئين والشباب، بالإضافة إلى الكبار، ولم تقتصر البطولة على الفرق الأهلية الداخلية في محافظة ظفار، بل امتد نشاط البطولة لأبعد من ذلك في حراك رياضي متنوع يعمل بصورة احترافية متميزة من شباب يحمل فكرا رياضيا كبيرا بالخروج عن الطريقة المألوفة والاعتيادية في مثل هذه البطولات التي تُنظَّم في جميع أنحاء السلطنة؛ حيث خرجت أفكار جديدة للبطولة من خلال الـ3 أعوام الماضية؛ فتم أولا استضافة نجوم الكرة القطرية القدامى في مباراة استعراضية ضمت ألمع وأبرز النجوم التي شاركت مع المنتخب القطري الشقيق في بطولات كأس الخليج والبطولات الآسيوية السابقة جمعتهم مع نجوم الكرة العمانية في فصل الخريف في صلالة، مباراة استمتع بها الجماهير وأقيمت على ملعب الخليج، وكان الحضور الجماهيري كبيرا جدا، وأيضا التنظيم كان على أعلى مستوى ودقة، وصاحبت المباراة الاستعراضية فعاليات مختلفة من التراث العماني ومحافظة ظفار على وجه الخصوص, ولم تكتفِ إدارة الفريق بذلك، بل عام آخر استطاعوا أن يقيموا فعالية رياضية عمانية بحتة بالعودة للتاريخ والزمن الجميل، بإقامة مباراة لنجوم الزمن الجميل والإنجازات والبطولات جمعت بين فريق فنجاء العريق وظفارالزعيم، في كلاسيكو الكرة العمانية، وعودة الذكريات الجميلة بين الفريقين، وشارك كل نجوم العصر الذهبي لفريق فنجاء وظفار ونجوم الكرة العمانية سابقا من الفريقين، وها هو اليوم فريق الحارة يعلن مُفاجأته الثالثة في فصل الخريف، وبالتعاون مع مهرجان صلالة السياحي بإقامة فعاليتين متميزتين يوم الجمعة والسبت المقبلين، الأولى بعنوان جلسة ثراء رياضي للنقاش حول الإعلام الرياضي ويدير الجلسة خميس البلوشي مع نخبة كبيرة ومتميزة من كبار المحللين الرياضيين؛ منهم المحلل طارق ذياب والأخضر بالريش ومحمد سعدون الكواري والنجم عماد الحوسني... وغيرهم من المحللين الرياضيين.

والذي نُريد أن نصل إليه هو أن فريقا أهليا قادر على استضافة وإقامة فعاليات دولية ومحلية في كرة القدم واستضافتها في صلالة ألا يستحق دعمَ شباب إدارته للاستمرار؛ حيث دخل الفريق السياحة الرياضية من أوسع أبوابها بقدرات وإمكانيات محدودة ماديا وغيره لم يستطع إقامة مثل هذه الفعاليات الدولية رغم أنه يملك المال، لكنه يفتقر للعقول.. شكرا فريق الحارة، وهذه دعوة عامة لحضور فعاليتي الجمعة والسبت المقبلين.

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