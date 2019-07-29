مؤشر سوق مسقط يربح 5 نقاط.. والتداولات ترتفع 66% إلى 2.568 مليون ريال

الرؤية – أسعد اليعقوبي – قصي الرحبي

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3751 نقطة بارتفاع بلغ 5 نقاط تقريبا، وبنسبة 0.143 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي 6 نقاط ليصل إلى مستوى 3990 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى مليوني ريال و568 ألف بنسبة ارتفاع 66 في المئة، عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة والتي وصلت 1.5 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.537 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.37 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 656 ألف ريال وبنسبة 26 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 350 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 306 ألف ريال عماني وبنسبة 12 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6090 نقطة مرتفعا 3 نقاط وبنسبة 0.05 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4440 نقطة مرتفعا 24 نقطة وبنسبة تغير 0.54 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1841 نقطة مرتفعا 6 نقاط وبنسبة تغير 0.31 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 518 نقطة مرتفعا نقطتين وبنسبة 0.48 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 41 شركة، ارتفعت منها 11 شركة وانخفضت 7 شركات، فيما استقرت أسعار 23 شركة، وتم التداول في 18 مليون سهم، بعدد صفقات 683 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام إلى 25 في المئة. وتصدر سهم الأسماك العمانية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.081 ريال وبنسبة صعود 7 في المئة، فيما حلّ سهم التأمين الأهلية في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.322 ريال وبنسبة تغير10 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 796 ألف ريال وبنسبة 31 في المئة. وتصدر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 6 ملايين سهم وبنسبة 34 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين مليون ريال وبنسبة 74 في المئة من إجمالي المشتريات، واشترى الخليجيون 406 آلاف سهم وبنسبة 15 في المئة في هذا اليوم، وبلغ شراء العرب 11 ألف ريال وبنسبة 0.45 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 237 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين مليوني ريال وبنسبة 86 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 25 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة، وبلغ بيع العرب 13 ألف ريال وبنسبة 0.51 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 311 ألف ريال وبنسبة 12 في المئة.