"البشائر للحوم" تتلقى طلبات حجز الماشية للعيد

صلالة - الرؤية

بدأتْ شركة البشائر للحوم -أول شركة لحوم حمراء متكاملة في السلطنة والأكبر في المنطقة- بيع المواشي في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار؛ ليتمكَّن الأفراد والتجار من شراء لحوم طازجة وصحية لهذا العيد.

ويضمُّ المشروع مزارع حديثة صحية وحظائر تربية وتسمين ومسلخا متطورا ومصنعا مجهزا بأحدث التقنيات لتصنيع اللحوم ومنتجاتها لتقديم لحوم صحية وطازجة مذبوحة طبقًا للشريعة الإسلامية. وتحرص الشركة على اتباع أعلى معايير السلامة الغذائية والنظافة وضبط الجودة، حيث يجري تغذية المواشي بأجود الأعلاف الطبيعية في مزارع خالية من الأمراض وكما تطبق معايير تعقيم عالمية في مصنع اللحوم من أجل ضمان عدم حدوث أي تلوث. وتستخدم الشركة تقنيات متطورة مثل (vacuum) و(MAP) وهي تقنيات تقوم بتفريغ الهواء وسحب الأكسجين قبل التغليف مما يضمن سلامة المنتج والطعم.

وقال المهندس مصعب بن هلال البوسعيدي مدير الإنتاج بشركة البشائر للحوم: نسعى في شركة البشائر للحوم لأن نكون وجهة واحدة لتلبية احتياجات اللحوم عالية الجودة في كافة المناسبات ونحن نلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومعايير السلامة والصحة والتعقيم، ونتأكد من أعلى درجات النقاء والجودة.

وقال الدكتور غالب بن سعيد السعيدي مدير عام شركة البشائر للحوم: تسعى شركة البشائر للحوم إلى تعزيز مستويات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في سلطنة عمان؛ لهذا نعمل على توفير لحوم حمراء طازجة حلال عالية الجودة موثوق بها تلبي أعلى المعايير الصحية للاستخدام البشري.