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بنك مسقط يطرح خدمة جديدة لتسهيل إنشاء وتغيير الرقم السري للبطاقات البنكية

الإثنين 29 يوليو 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يطرح خدمة جديدة لتسهيل إنشاء وتغيير الرقم السري للبطاقات البنكية

 

مسقط - الرؤية

طَرَح بنك مسقط خدمة جديدة تمكِّن الزبائن من إنشاء وإعادة تعيين الرقم السري لجميع البطاقات البنكية بصورة آلية ومبسطة؛ حيث يستطيع الزبائن تنفيذ هذه الخدمة عن طريق مركز الاتصال وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في كافة محافظات وولايات السلطنة؛ مما يُوفر الوقت والجهد على الزبائن، وعدم الحاجة للانتظار لاستلام الرقم السري الجديد مطبوعا عن طريق البريد الشخصي أو زيارة الفرع؛ وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

ولإنجاز الخدمة الجديدة والاستفادة منها، يمكن لزبائن بنك مسقط الذهاب لأقرب جهاز صراف آلي أو أجهزة الخدمة الذاتية وإدخال بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع، وسيظهر على شاشة الجهاز خدمة اختيار "إنشاء رقم سري/ تغيير الرقم السري"، وبعد ذلك يُطلب من الزبون اتباع الإرشادات والخطوات التي ستظهر على شاشة الجهاز، وبعد ذلك سيستلم الزبون رسالة نصية على هاتفه المسجل في البنك تتضمن رمز المرور لمرة واحدة (OTP) بعدها يجب على الزبون إدخال رمز المرور في الجهاز لاستكمال إنشاء الرقم السري الشخصي أو تغييره.

ويُمكنه إنشاء وتغيير الرقم السري عن طريق الاتصال بمركز الاتصال في بنك مسقط على الرقم 24795555 من نفس الرقم المسجل لدى البنك واتباع إرشادات نظام الاستجابة الآلي التفاعلي (IVR)؛ حيث سيُطلب من الزبون أولا أن يختار إنشاء الرقم السري أو تغييره، ومن ثم عليه أن يدخل تفاصيل البطاقة وإدخال رمز المرور لمرة واحدة (OTP) لنظام الاستجابة الآلي التفاعلي وبمجرد مصادقة الرمز سيتطلب من الزبون إنشاء رقم سري مكون من 4 أرقام، ومنه يرسل نظام الاستجابة الآلي التفاعلي تأكيدا بمجرد إنهاء الطلب بنجاح.

وقال أمجد بن إقبال اللواتي مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: نحرص على تلبية احتياجات زبائن البنك، ونستمع لمقترحاتهم وآرائهم لتطوير خدماتنا وتعزيز ريادتنا في القطاع المصرفي كمؤسسة مالية رائدة تقدم أحدث الخدمات وتواكب كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالخدمات المصرفية؛ لذلك وفر البنك خدمة إنشاء وتغيير الرقم السري لكافة البطاقات البنكية الخاصة ببنك مسقط عن طريق أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية؛ بهدف توفير الوقت والجهد على زبائننا الكرام.

وأشار اللواتي إلى أنَّ بنك مسقط طرح مجموعة من الخدمات المصرفية الجديدة التي تعتمد على استثمار التكنولوجيا الحديثة في طرح الخدمات الإلكترونية التي تواكب الحياة العصرية، وتُسهم في توفير الوقت والجهد على الزبائن، وتحقق لهم أحلامهم وتطلعاتهم، مؤكدا أن البنك سيواصل هذا النهج في طرح المزيد من الخدمات الإلكترونية الجديدة لتعزيز ريادتنا للقطاع المصرفي وترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

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