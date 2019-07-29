"كوريا تايمز" تشيد بحكمة جلالة السلطان

مسقط - العمانية

أشادت صحيفة "كوريا تايمز"الكورية، بحكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في تبني استراتيجية تنموية عمت ربوع السلطنة مشيرة الى أن جلالته حرص منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم على نشر التعليم ووضعه على رأس الاولويات الضرورية.

وأثنت الصحيفة في تقريرها تحت عنوان"يوم النهضة يحتفل بقيادة جلالته للبلاد"على نظرة جلالته في دعم مساعي السلطنة في تنويع مواردها الاقتصادية وتركيز جهود التنمية على الإنسان العماني بوصفه"أكثر الأصول قيمة"كجزء في استراتيجية التنمية.

وأكدت صحيفة كوريا تايمز على أن سياسة جلالته المتمثلة في السلام والحياد وسط النزاعات المختلفة في المنطقة دفعت السلطنة إلى كسب سمعتها المتميزة عالميا.



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