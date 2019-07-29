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الأربعاء .. أخر يوم لاستبدال الأوراق المنتهية صلاحيتها

الإثنين 29 يوليو 2019 04:29 م بتوقيت مسقط

الأربعاء .. أخر يوم لاستبدال الأوراق المنتهية صلاحيتها

مسقط - الرؤية

أكد البنك المركزي العماني، أن يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 هو اليوم الأخير لاستبدال الأوراق المنتهية صلاحيتها، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي العماني استنادا إلى أحكام المادة 45 (د) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 إلى جميع الشركات والمؤسسات المصرفية العاملة في البلاد والمواطنين الكرام، بأنه سوف يقوم بمنح مهلة لمدة شهر واحد فقط اعتباراً من 1 يوليو 2019م لاستبدال الأوراق المنتهية صلاحيتها، والتي تشتمل الآتي

الأوراق النقدية العمانية من جميع الإصدارات القديمة التي تم إصدارها قبل الأول من نوفمبر 1995م وهي كالآتي:

الإصدار الأول: الريال السعيدي الذي تم إصداره في سنة 1970 تحت إشراف سلطة نقد مسقط (مائة بيسة، ربع ريال، نصف ريال، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات).

الإصدار الثاني: الأوراق النقدية التي تم إصدارها في سنة 1972 تحت إشراف مجلس النقد العماني (مائة بيسة، ربع ريال، نصف ريال، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات).

الإصدار الثالث: الأوراق النقدية الذي تم إصدارها في سنة 1976 تحت إشراف البنك المركزي العماني (الفئات من مائة بيسة إلى الـ 50 ريالاً).

الإصدار الرابع: الأوراق النقدية التي تم إصدارها في سنة 1985 تحت إشراف البنك المركزي العماني (الفئات من مائة بيسة إلى الـ 50 ريالاً).

الأوراق النقدية العُمانية إصدار الأول من نوفمبر 1995م:

الإصدار الخامس: الأوراق النقدية العمانية من الفئات 50 ريالاً و20 ريالاً و10 ريالات و5 ريالات والتي لا تحمل على واجهتها الشريط الأمني الهولوغرافي اللامع.

لذا يرجى من الجميع استبدال الأوراق النقدية القديمة المذكورة أعلاه بالأوراق النقدية المتداولة حاليا عن طريق البنك المركزي العُماني بروي أو فرعيه بصلاله وصحار قبل نهاية المدة المحددة أعلاه، علماً بأن هذه العملات ستصبح غير قانونية بعد انقضاء الفترة المحددة للاستبدال، ولن يتم قبول الإصدارات الملغاة بعد التاريخ المحدد.

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