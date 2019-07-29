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بالفيديو .. طيار عراقي يطلب من المسافرين دفع ثمن الوقود

الإثنين 29 يوليو 2019 03:23 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. طيار عراقي يطلب من المسافرين دفع ثمن الوقود

 

تونس - الوكالات

طالب طيار عراقي المسافرين على متن الرحلة التى يقودها بدفع ثمن وقود الطائرة، وهو ما قابله المسافرين بالاحتجاج الشديد.

وتأخرت طائرة عراقية عن الإقلاع من مطار قرطاج الدولي في تونس، باتجاه العاصمة العراقية بغداد.

وطالب الطيار المسافرين بجمع 3 آلاف دولار لدفعها كثمن لوقود الطائرة.

واحتج المسافرون على الأمر، وافترشوا أرض المطار غضبا على ما قام به الطيار.

وبعد أن بث أحد المسافرين الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت سفارة تونس لدى العراق بيانا وضحت فيه الواقعة وقالت إن الطائرة العراقية لم تكن محتجزة، بل "تأخر الطائرة عن الإقلاع جاء نتيجة تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود“، وتابع بيان السفارة أنه ”تمت تسوية الأمر مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس، التي دفعت المبلغ المخصص للوقود.

 

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