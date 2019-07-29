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سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الإثنين 29 يوليو 2019 01:42 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الاثنين 63.38 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 55 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الذي بلغ 63.93 دولار أمريكي.

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