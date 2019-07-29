الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. الشرطة تعتدي بوحشية على خليجي في لندن

الإثنين 29 يوليو 2019 01:12 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الشرطة تعتدي بوحشية على خليجي في لندن

 

لندن - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة البريطانية في لندن، وهي تلقي القبض على شخص من جنسية خليجية بطريقة وحشية، وسط صراخ سيدة بدت أنها زوجته.

وذكر المغردون أن شرطيين قاموا بتوقيف شخص يعتقد أنه كويتي الجنسية -بحسب مغردين كويتين- بعد ركن السيارة في منطقة مخالفة بالشارع وعند استفساره عن سبب القبض عليه طرحوه أرضا واعتدوا عليه وسط مقاومة من هذا الشخص الذي رفض أن توضع يده في الأصفاد، فيما انضم إليهم أفراد آخرين.

هذا ولم تنجح صرخات السيدة المرافقة له في إيقاف إعتداء الشرطة على الكويتي وقالت بالإنجليزية "اتركوه إنه يموت".

وذكر ناشرو الفيديو أن الشاب فقد حياته ثمنا لركنة سيارة في مكان مخالف في أحد شوارع  لندن، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيانات عن هوية الشخص المعتدى عليه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2016

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً أسود بوحشية

المزيد

24 مارس 2015

بالفيديو.. جماهير ريال مدريد تعتدي على اللاعبين

المزيد

04 سبتمبر 2017

بالفيديو.. بريطانية عنصرية تعتدي على مسلمين في العيد

المزيد

03 سبتمبر 2016

بالفيديو.. معلم هندي يضرب طالب بوحشية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة