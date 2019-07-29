بالفيديو.. الشرطة تعتدي بوحشية على خليجي في لندن

لندن - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قوات الشرطة البريطانية في لندن، وهي تلقي القبض على شخص من جنسية خليجية بطريقة وحشية، وسط صراخ سيدة بدت أنها زوجته.

وذكر المغردون أن شرطيين قاموا بتوقيف شخص يعتقد أنه كويتي الجنسية -بحسب مغردين كويتين- بعد ركن السيارة في منطقة مخالفة بالشارع وعند استفساره عن سبب القبض عليه طرحوه أرضا واعتدوا عليه وسط مقاومة من هذا الشخص الذي رفض أن توضع يده في الأصفاد، فيما انضم إليهم أفراد آخرين.

هذا ولم تنجح صرخات السيدة المرافقة له في إيقاف إعتداء الشرطة على الكويتي وقالت بالإنجليزية "اتركوه إنه يموت".

وذكر ناشرو الفيديو أن الشاب فقد حياته ثمنا لركنة سيارة في مكان مخالف في أحد شوارع لندن، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيانات عن هوية الشخص المعتدى عليه.