الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قصة قصيرة:

دراكولا

الإثنين 29 يوليو 2019 12:12 م بتوقيت مسقط

دراكولا


لميس الزين | سوريا

دبَّ الرّعب في قسماتِها وارتعشَ القلمُ في يدِها حينَ أجبتُها عن البند المُتعلّق بالمهنة. "هل أنت مجنون؟" صاحت، وهرعَت تجري مُتعثّرة. عادَت برفقة موظف آخر. قالَ: "نعم يا سيّدُ، ما المطلوب؟.
 أجبتُ:" أريد ملء استمارة التقدم للعمل".
- " وهل أنتَ مُدرِكٌ لما قلتَه بخصوصِ مؤهلاتِك ؟ فهذا مكانُ عملٍ، وليسَ ساحةً للتندُّر وإطلاق الدُّعابات".
"ليسَ في الأمرِ دُعابة ولا تهكُّم. أنا مصاصُ دماء". قلتها ممطوطةً ومتبوعةً بتكشيرة تظهر نابيَ البارزتين. تراجعَ إلى الخلف ومدَّ يدَه إلى الهاتف من دون أن يحوّلَ نظرَه عن وجهي. فقلت: " ليس هنالك ما تخشاه، فأنا نسخة مُعدَّلة جينيّا، مبرمَجٌ دماغيّاً لمصّ الدّماء تحتَ الطلب وبدافع الإنسانية . . فلابد للمرء من عمل الخير".
-    " ما شاء الله، أفرحتني والله".
-    " إذاً هل نكملُ ملءَ الاستمارة؟"
-    " أيُّ استمارةٍ يا مُتخلّف، إن كانَ من استمارةٍ تملؤُها، فهي لدخولك إلى المصح".
-    يا سيدي هو مجرَّد عمل. على سبيل المثال، ألم تسمع بمهنة قاتلٍ مأجور. هو لا يكره من يقتل، هو يقتله فقط، وإلا كيفَ يعيشُ؟ ولعلمكَ فأنا في الحالاتِ الإنسانيّة لا أتقاضى أجراً، الحياة ليست مادة بالمُطلَق، لابدَّ من عملِ الخير. أمس مثلاً طلبت مني امرأةٌ أن أمصَّ دمَ زوجِها النسونجي لئلا يتبقَّى في جيبه ما يقيمُ به أودَ مقصوفةِ رقبةٍ أخرى. والله لم أتقاضَ منها إلا كلفة الشفط وبالعملة المحلية، فلابدَّ من عملِ الخير.. هل يعقلُ أن أعاملَها مثلَ الوزير الذي طلبَ مني مصَّ دم الوزارة؟. . ولا تنسَ إنَّ مهنتَنا لا تخلو من متاعبَ. دخلتُ مرَّة المشفى بحالةِ إسعافٍ وغسيلٍ معدةٍ، تبيَّنَ أنَّ الزبونَ كانَ يعملُ بالسياسة. وهناك من يفهمونَنا خطأً. سيدةٌ طلبَت مني أن أشفطَ الدهونَ من مُؤخِّرتها الضّخمة. بالله هل أبدو لك كطبيبِ تجميل؟ لكنّي فعلتُها تشجيعاً للسياحة، فلابدَّ من عملِ الخير".
بدا الموظَّف أكثرَ تماسُكاً عمَّا كانَ عليه في بداية الحوار. ابتسمَ لي وطلبَ منّي الانتظار. وخلالَ دقائق وصلت سيارةٌ من المصحّ الوطنيّ.
 شهورٌ مضَت على تلكَ الحادثة، وها أنا، ما زلتُ أزورُ الموظَّف المسكين، في مشفى المجانين. ألم أقل لكم لابدَّ للإنسان من عمل الخير.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يونيو 2015

دراكولا الشاشة

المزيد

29 أكتوبر 2016

زوجان يبيتان في قصر دراكولا احتفالا بـ"هالوين"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة