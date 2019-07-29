الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

سطوة الشعبوية والخطر القادم

الإثنين 29 يوليو 2019 12:11 م بتوقيت مسقط

سطوة الشعبوية والخطر القادم


علي حبيب | مسقط

 السيد جونسون سيقود بريطانيا في الحقبة القادمة بعد فوزه بزعامة حزب المحافظين خلفا لتيريزا ماي ..!! وهو الذي بنى حملته الانتخابية على مبدأ إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوربي مهما كان الثمن!! فبالمنطق العقلي والخبرات المتراكمة للدول والشعوب تؤكد بأن الاتحاد دائما فيه قوة والانفراد هو عين الضعف!!
في حالة بريطانيا؛ فإنها تعلن رسميآ عن بدأ حقبة استعمارية جديدة يقودها ترامب وجونسون معا وخلفهما أغلبية من التيار الشعبوي يدعم برنامجيهما في السياسة الخارجية والداخلية ..!
باختصار.. فكلاهما لا يوثق بهما على أقل تقدير ابتعادا عن الوصف العالمي لهما (بالمعتوهين)، حيث لهما كلاهما نزعات عنصرية وشعبوية و تطاول على حقوق الشعوب وتاييد أعمى للعدو الصهيوني..!
 فالأول قد ملأ العالم بالمشاكل وساند الاستكبار الصهيوني وحلب العالم تحت ذرائع مختلفة ومزق الاتفاقيات الدولية المبرمة منذ اليوم الأول لقيادته للبيت الأبيض ..! والثاني كانت له أثناء حملته تصريحات قوية مؤيدة للغطرسة الصهيونية و ممارساتها في فلسطين العربية والدول الإسلامية..!
وختاما: لكي تتمكن بريطانيا من مساندة ترامب والصهيونية بامتياز  وتواصل دورها منذ احتلالها لدولة فلسطين من القرن الماضي و استمرار دعمها لوعد بلفور المشؤم فكان لابد من التحلل من قيود وتشدد  قوانين الاتحاد الأوربي التي تمنع الانفراد بالراي وإعلان قرار الحرب..!

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2016

التأشيرات السياحية.. والخطر الكامن في بعضها

المزيد

02 يوليو 2018

ضياع الحقيقة أم سطوة الخرافة؟!

المزيد

18 مايو 2016

سطوة الإعلام.. والتوظيف التربوي

المزيد

18 مارس 2017

ضد الشعبوية..!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة