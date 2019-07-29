توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إستمرار نشاط الأمطار المحلية المتفرقة، التي تكون رعدية أحيانا خلال اليومين القادمين على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة، مصحوبة بالرياح الهابطة النشطة وتساقط حبات البرد وتصاعد الأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وأضافت أن الطقس غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة.

وسجلت درجات الحرارة: في محافظة مسقط 41/ 35 وفي مدينة صلالة 27 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 41 درجة في ولايات العامرات وخصب وسمائل وفي فهود وأدناها 15 درجة في جبل شمس