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تطبيق نظام "التعرف الذكي" على موظفي مجلس الدولة

الإثنين 29 يوليو 2019 09:16 ص بتوقيت مسقط

تطبيق نظام "التعرف الذكي" على موظفي مجلس الدولة

 

مسقط - الرؤية
بدأتْ الأمانة العامة بمجلس الدولة -وبالتنسيق والتعاون مع تقنية المعلومات- بإدارة تشغيل وصيانة منشآت مجلس عمان، في تطبيق نظام "التعرف الذكي" لإثبات حضور وانصراف موظفي المجلس على أجهزة الهواتف الذكية، وهو نظام فريد من نوعه يعمل تلقائيا بمجرد دخول الموظف إلى مبنى المجلس أو خروجه منه، من خلال الشبكة اللاسلكية وشبكة البيانات.
ويأتي تطبيق النظام لتلافي عيوب نظام البصمة التقليدي المعمول به حاليا، والتغلب على سلبياته مثل نسيان الموظفين للبصمة، والشكاوى من عدم ظهور البصمة في بعض الأحيان.
وأوضح خالد بن جمعة الهاشمي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس، أنَّ تطبيق النظام يأتي في إطار التحولات الرقمية التي يشهدها المجلس، وضمن جهود الأمانة العامة لتطوير بيئة العمل، والتسهيل على الموظفين بما يُسهم في تعزيز أدائهم، مؤكداً حرص الأمانة العامة على تطوير الموارد البشرية، والعمل على تقييم الأداء بالأهداف؛ حيث تنطوي عملية التقييم على مقارنة الأداء الفعلي للموظفين بالأداء المتوقع أو المراد تحقيقه من أهداف وفقاً لمؤشرات قياس محددة، بما ينعكس إيجابا على إنجاز العمل بالمجلس.

 

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