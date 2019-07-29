الرئيسي يستقبل قائدا بحريا بريطانيا

مسقط - الرؤية

استقبلَ اللواء الرُّكن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، أمس، العميد بحري دين باسيت قائد العنصر البحري للقوات الملكية البحرية البريطانية.

ورحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف البريطاني، وتمَّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القوات البحرية في البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري، والعميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بالبحرية السلطانية العمانية، كما حضرها ملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.