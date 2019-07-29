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سفير السلطنة في كوريا يستقبل طلاب "الشرق الأوسط" ويشيد بنجاح برنامج التبادل

الإثنين 29 يوليو 2019 09:13 ص بتوقيت مسقط

سفير السلطنة في كوريا يستقبل طلاب "الشرق الأوسط" ويشيد بنجاح برنامج التبادل

سول - العمانية

استقبلَ سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا، وفدًا من كلية الشرق الأوسط، المشارك في النادي الصيفيِ لجامعة هانيانج الكورية، بمقر السفارة بالعاصمة الكورية سول.

وقدم سعادته إيجازا عاما حول كوريا والنهضة الاقتصادية، وعوامل النجاح التي ارتكزت على العلم والأخلاق والعمل الكادح والولاء والانتماء للمؤسسة والوطن.

وقال سعادته إن كوريا تعد نموذجا ومثالا يحتذى به في التطور والتقدم والازدهار الاقتصادي والصناعي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الكورية ونقل المعارف المفيدة منها، وأهمية الزيارات المتبادلة، لا سيما الزيارات الطلابية ورواد الأعمال والمؤسسات الشبابية وجمعيات المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة؛ للاستفادة من التجارب والخبرات والمعارف الكورية.

وتطرق سعادته إلى العلاقات العمانية-الكورية وآفاق التعاون وأهمية توسيع التعاون في برامج التبادل الطلابية، والاستفادة من الخبرات الكورية التعليمية والبحثية. وقال: نترقب سنويا الوفد الطلابي لكلية الشرق الأوسط، ونحرص على استضافتهم في السفارة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم، وأن ينهلوا من المعارف والخبرات الكورية، مشيرا إلى نجاح تجربة برنامج التبادل الطلابي لكلية الشرق الأوسط، والذي ما زال مستمرا منذ حوالي 6 سنوات، آملا من الكلية توسيع آفاق التعاون ليشمل التبادل الأكاديمي والبحثي، وأن تستفيد الكليات والجامعات الأخرى في السلطنة من هذه التجربة المثرية مع الجامعات الكورية، والسفارة على استعداد لتنسيق وتقديم التعاون المطلوب لإنجاحه.

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