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الهنائي يحث الشركات على الالتزام بتدابير سلامة حجاج السلطنة

الإثنين 29 يوليو 2019 09:12 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

غادرت البلاد، أمس، بعثة الحج العمانية للعام 1440 هجرية، متوجهة إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية؛ لأداء مهامها في إدارة شؤون حجاج السلطنة. ويترأس البعثة لهذا العام سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد، بمشاركة عدد من الوفود من مختلف الجهات ذات الاختصاص بالسلطنة.

وأكد رئيس البعثة أن بعثة الحج العمانية استكملت كافة إجراءات السفر والتصاريح للحجاج البالغ عددهم 14 ألف حاج، وقدر التعاون المثمر الذي بذلته مختلف الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل إتمام متطلبات سفر حجاج السلطنة، وحث شركات الحج على ضرورة التقيد بمنح الحجاج تصاريح الحج الصادرة من بوابة الحج السعودية وتسليمهم بطاقة الحاج الذكية، واتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة الحجاج، وتتكون بعثة الحج من وفود متعددة من مختلف الجهات لكي يحقق كل منها مهام ومسؤوليات تثمر في إنجاح موسم الحج وتسهل أداء الحجيج للمشاعر المقدسة.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية بالمملكة بما يحقق الصالح العام، وييسر على الحجيج أداء مناسكهم، وأن يُسهم الجميع في إنجاح موسم الحج لينالوا ثواب الله تعالى، مشيرا إلى أنَّ الوقت المحدد من قبل الجهات المختصة بالمملكة لدخول الحجاج برا قبل الأول من ذي الحجة بحسب توقيت المملكة، وآخر يوم لدخول الحجاج جوا هو الرابع من ذي الحجة. وكان في وداع البعثة لدى مغادرتها مطار مسقط الدولي سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب المفتي العام للسلطنة.

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