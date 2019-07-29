"العسكرية التقنية" تستعد لاستقبال الدفعة السابعة

مسقط - العمانية

استقبلتْ الكلية العسكرية التقنية، أمس، عددا من الطلاب من خريجي دبلوم التعليم العام المقبولين عبر مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي، وطلاب الدبلوم العام للأعوام الماضية تمهيدا لالتحاقهم بالكلية للعام الأكاديمي (2019/2020م).

ويخضع الطلاب المؤهلون والمرشحون للفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية، ثم يتم إرسال النتائج إلى مركز القبول الموحد ليتم فرزها حسب المعدل التنافسي، وبعد ظهور النتائج وقبول العرض للدراسة بالكلية العسكرية التقنية، يستكمل الطلاب إجراءات القبول بالكلية من خلال تقديمهم وثائق القبول وتوقيع عقد العمل الوظيفي والأكاديمي، وتسليم الوثائق والمستندات المطلوبة.

ويجري إطلاعهم على الشروط والضوابط الأكاديمية والتخصصات التي تشملها الكلية والمراحل التعليمية والأكاديمية المختلفة التي يمر بها الطالب خلال مرحلة الدراسة، والحوافز والمرافق التي تقدمها الكلية لطلابها.

وتشتمل سنوات الدراسة على السنة التأسيسية، وبعدها ينتقل الطالب للدراسة في البرامج الهندسية المختلفة، وسيتم توزيع الطلاب على البرامج حسب رغبة الطالب ومتطلبات الجهة أو السلاح الذي سينتمي له لاحقا، إضافة إلى نتائج السنة التأسيسية يدرس الطالب مواد عامة مشتركة، وكذلك يدرس جميع البرامج الهندسية المختلفة مع التطبيق العملي في المختبرات والورش كل حسب تخصصه.