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استعراض مساعي السلطنة لنزع فتيل الأزمة الراهنة في مضيق هرمز

بن علوي يبحث مع الرئيس الإيراني سبل تخفيف حدة التوتر في المنطقة

الإثنين 29 يوليو 2019 09:11 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يبحث مع الرئيس الإيراني سبل تخفيف حدة التوتر في المنطقة

 

طهران - العمانية

استقبلَ فخامة الرئيس الإيراني الدكتور حسن روحاني، في مكتبه الرئاسي، أمس، معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، والوفد المرافق لمعاليه.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة الوضع في المنطقة والمساعي الحثيثة لتخفيف حدة التوتر القائم.

كما التقى معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أمس، في مبنى البرلمان الإيراني بالعاصمة طهران، معالي علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وبحث اللقاء العديد من القضايا الراهنة، لا سيما الوضع في المنطقة؛ حيث استعرض معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مساعي السلطنة للمساعدة في نزع فتيل الأزمة الراهنة؛ بما يضمن الأمن والاستقرار وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. ويأتي اللقاء ضمن لقاءات معاليه بكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن زيارته الحالية.

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