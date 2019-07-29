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الحارثية: عدم تحديث البيانات "ظلم السلطنة" في مؤشر الابتكار العالمي

الإثنين 29 يوليو 2019 09:08 ص بتوقيت مسقط

الحارثية: عدم تحديث البيانات "ظلم السلطنة" في مؤشر الابتكار العالمي

مسقط – الرؤية

احتلت السلطنة المرتبة 80 ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019م، من أصل 129 دولة يشملها التقرير الذي صدر مؤخرا بمدينة نيودلهي بالهند والذي تصدره منظمة الملكية الفكرية (الوايبو).
وبالرغم من حصول السلطنة على مراكز متقدمة في كل من ركيزة الرأسمال البشري وركيزة البنية الأساسية إلا أن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 ذكر أن السلطنة تتقدم ببطء مقارنة بالدول الأخرى التي تتقدم بوتيرة أسرع بكثير خاصة فيما يتعلق بالسياسات والقوانين والإجراءات ذات العلاقة بركائز مؤشر الابتكار العالمي، إذ جاءت السلطنة في المركز 88 في مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير ومؤشر تسوية قضايا الإفلاس و107 في مؤشر بيئة الأعمال و112 في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.

وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي إن تصنيف السلطنة لعام ٢٠١٩ لا يعكس الواقع الحقيقي لموقع السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي حيث تمتلك واقعا أفضل مما يشير إليه التقرير، ونظرا لعدم تسويق مبادرات السلطنة ذات العلاقة بمنظومة الابتكار بالشكل المناسب محليا وعالميا، وعدم تقديم البيانات وتحديثها في الوقت المناسب من قبل بعض الجهات ذات الاختصاص، أدى ذلك إلى تراجع السلطنة في التصنيف العام، حيث تم رصد 11 مؤشرًا لم تقدم الجهات المعنية أي بيانات حولها، و4 مؤشرات لم يتم تحديث بياناتها، الأمر الذي يتطلب مراجعة وتقييم هذه المؤشرات والتفاعل مع متطلباتها.
وأوضحت الحارثية أن الجهة المعنية بالمؤشر العالمي تستقي معلوماتها من المنظمات الدولية المختلفة والمرتبطة بعمل العديد من الجهات المعنية بالسلطنة، فمتى ما قامت هذه الجهات بمتابعة مؤشراتها وتحديث بياناتها في هذه المنظمات سيساهم ذلك في تغذية العديد من المؤشرات الدولية كمؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية وغيرها من المؤشرات، كما أن تأخر صدور بعض القوانين والسياسات ساهم في تراجع ترتيب السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي.

 

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