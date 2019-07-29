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"الزراعة" تنظم حلقة لتنمية مهارات التسويق السمكي

الإثنين 29 يوليو 2019 09:06 ص بتوقيت مسقط

"الزراعة" تنظم حلقة لتنمية مهارات التسويق السمكي

بركاء – الرؤية
تنظم وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي حلقة تدريبية لتطوير مهارات التسويق السمكي، تستمر ليومين في قاعة المحاضرات بسوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة.
وتناقش الحلقة التدريبية عددا من المحاور العلمية المرتبطة بمهارات التسويق السمكي مثل استعراض جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في إدارة وتنظيم وتطوير منظومة التسويق السمكي في السلطنة والأنظمة الحديثة في مجال جمع البيانات السمكية وتحليلها ومراقبة نظم الجودة في سلسلة الإنتاج السمكي.
ويشارك في الحلقة موظفو سوق الجملة المركزي للأسماك من قسم عمليات التسويق وخدمات العملاء وقسم مراقبة الجودة ويحاضر في الحلقة عدد من المختصين من المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي ومركز ضبط جودة الأسماك ودائرة الإحصاء السمكي.
وتهدف الحلقة التدريبية التي تأتي في إطار جهود المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي المستمرة لتطوير قدرات الكادر البشري العامل في سوق الجملة المركزي للأسماك إلى نقل المعارف والخبرات للعاملين في التسويق السمكي وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل وإتاحة الفرصة للتعرف والإطلاع على أحدث المهارات في مجال التسويق السمكي وخدمة المستهلكين.

 

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