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استبدال مركبة لمستهلك في صور

الإثنين 29 يوليو 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط


 

صور - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بصور من استبدال مركبة لأحد المستهلكين بأخرى جديدة، ضمن جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها بالطرق الودية.
وتلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بشرائه مركبة من إحدى وكالات السيارات، وبعد مرور 3 أيام من استلامه لها ظهرت بها بعض العيوب الفنية لذلك قام بإرجاعها للوكالة حيث تم فحصها وتبين وجود صوت في المقود وتم إصلاحه، وبعد استلامه للمركبة واستخدامها ظهر نفس العيب السابق فقام بإرجاعها للوكالة مطالباً باستبدالها بمركبة جديدة؛ إلا أن الوكالة رفضت طلبه مما دفعه إلى تقديم شكواه.
وقامت الإدارة بالإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم التحقق من محل الشكوى ومن ثم تم عقد تسوية ودية بين الطرفين تم الاتفاق فيها على أن يتم استبدال المركبة محل الشكوى بمركبة أخرى جديدة بنفس المواصفات المتفق عليها.      

 

 

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