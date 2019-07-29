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معرض للتوعية بمخاطر التبغ الممضوغ في نزوى

الإثنين 29 يوليو 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط


نزوى - الرؤية

شاركت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية في فعاليات اليوم العالمي لمُكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي نظمها مستشفى نزوى، في مقر جمعية المرأة العمانية بالولاية.
وتمثلت مشاركة الإدارة بمعرض توعوي اشتمل على نماذج من التبغ الممضوغ وغير المدخن والسجائر المخالفة، والتعريف بأضرارها الصحية والقوانين والقرارات المنظمة لعملية تداولها، كما تم توزيع مجموعة من المطبوعات والمنشورات التوعوية التي تصدرها الهيئة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمديرياتها وإدارتها بمختلف محافظات السلطنة في مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وذلك بهدف إيصال رسالتها التوعوية لتحقيق الصالح العام.

 

 

 

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