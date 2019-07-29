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في احتفالية كبيرة وسط أجواء الخريف بصلالة

54 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب نصف السنوي لبرنامج "المزيونة"

الإثنين 29 يوليو 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

54 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب نصف السنوي لبرنامج "المزيونة"


مسقط – الرؤية
نظم بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، احتفالية في مركز البلدية الترفيهي بصلالة بمناسبة إجراء السحوبات الكبيرة على الجوائز نصف السنوية لبرنامج "المزيونة" للادخار وقيمتها مليون و500 ألف ريال تحت رعاية الشيخ حامد بن عبد القوي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة سترابك عمان وبحضور سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط وعدد من مسؤولي البنك وأعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي.
وابتسم الحظ لـ 54 زبونًا من زبائن بنك مسقط فازوا بجوائز مالية مخصصة للمحافظات ولزبائن أصالة والجوهر حيث تعد السحوبات نصف السنوية من السحوبات المهمة التي ينظمها البنك هذا العام وتعد الأولى من نوعها بعد إجراء تغيير وتطوير على سحوبات المزيونة لهذا العام 2019 بناء على اقتراحات وآراء الجمهور بتخصيص جوائز مثيرة طوال العام.
وألقى عبدالله بن تمان المعشني، نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط، كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أنّ البرنامج يحقق نجاحات كبيرة ويساهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن "المزيونة" من أكبر برامج التوفير بالسلطنة الذي يقدم جوائز مالية كمكافأة للزبائن على حرصهم واهتمامهم بتعزيز التوفير والادخار. موضحاً أنّ هذا العام البنك خصص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، حيث شهد البرنامج الذي مضى على تدشينه أكثر من 25 عاماً مراحل تطوير عديدة بهدف تلبية احتياجات وتطلعات الزبائن.
ومن جانبه أعرب عبد الناصر الرئيسي، نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط، عن سعادته بثقة الزبائن بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك بشكل عام موضحا أنّ زبائن أصالة والجوهر لهم نصيب الأسد في السحوبات نصف السنوية والسحوبات الأخرى التي تجرى طوال العام. مؤكدا أنّ الاستراتيجية التي يعمل بها البنك في مجال تطوير الأعمال المصرفية المميزة تسير بشكل ممتاز وتحقق نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز ثقة الزبائن وأفراد المجتمع بالخدمات والمزايا والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك.

 

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