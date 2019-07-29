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بنك العز يجري سحوبات جوائز "بشرى" في صحلنوت

الإثنين 29 يوليو 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

بنك العز يجري سحوبات جوائز "بشرى" في صحلنوت

 

صلالة - الرؤية
احتفل بنك العز الإسلامي بإجراء السحب نصف السنوي على حساب التوفير للجوائز بشرى في ساحة مهرجان المناطيد بصحلنوت تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سدح، بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا ببنك العز الإسلامي.
وبلغت قيمة الجوائز في مجملها 140 ألف ريال عماني، موزعة على عدد من الفائزين، وتبلغ قيمة الجائزة نصف السنوية 75 ألف ريال عماني لفائز واحد، وتأتي الجوائز النقدية كهبة من أموال المساهمين، ومع الاحتفاظ بمتوسط رصيد بقيمة 100 ريال في حساب بشرى سيكون كل عميل مؤهلا للدخول في السحوب النقدية اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية.
ويأتي إقامة حفل السحب على الجائزة النصف السنوية ومجموعة الجوائز النقدية الأخرى التزامًا من بنك العز الإسلامي بتنفيذ الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات وولايات السلطنة انطلاقا وإيمانا بضرورة البقاء بالقرب من العملاء ومد شرايين الخدمات إليهم أينما كانوا، وكذلك للتعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك سواء للعملاء أو للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وحول إجراء السحب في محافظة ظفار خلال فترة ازدهار الخريف قال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك العز الإسلامي: "إن هذا الحساب يمنح العملاء القدرة على تنمية أموالهم ونحن نسعى لمساعدة كافة العملاء على الادخار واستثمار أموالهم وتحقيق العوائد المالية المرجوة، ويستند على مبدأ المضاربة وبناء على مبدأ "المضاربة" يدخل الطرفان "البنك والعميل" في عقد مضاربة يكون العميل فيه "رب المال" وبنك العز الإسلامي "المضارب" حيث يقوم البنك باستثمار أموال العملاء المودعة ورأس مال البنك في استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن وعاء استثماري مشترك يتم بعدها توزيع الأرباح بين الطرفين حسب الحصص المتفق عليها مسبقا.
ويواصل بنك العز الإسلامي العمل كمؤسسة تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، وتصميم عمليات تجارية بسيطة وفعّالة وجذب والاحتفاظ بالمواهب الجيدة. ويوفر هذا النهج ميزة تنافسية كبيرة للنمو على المدى الطويل.

 

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