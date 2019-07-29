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نسبة التعمين في "ثواني" تتجاوز 88%

الإثنين 29 يوليو 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

نسبة التعمين في "ثواني" تتجاوز 88%

مسقط – الرؤية
بلغت نسبة التعمين في شركة ثواني حوالي 88%، حيث تحرص إدارة الشركة منذ تأسيسها على توظيف الكفاءات العمانية المؤهلة لتلبية تطلعات الشركة وتنفيذ خططها ومشاريعها المبتكرة.
وقالت شذى المعمرية مديرة الموارد البشرية بالشركة إنّ التعمين أولوية ونحرص على البحث عن الموهوبين والمتمكنين للانضمام للشركة حسب الشواغر والاحتياجات الوظيفية، كما أطلقنا برنامج سفراء ثواني المبني على فكرة الاقتصاد التشاركي، والذي يستهدف العمانيين الموهوبين في المبيعات -للعمل بنظام التفرغ الجزئي- والذين يمتلكون مهارات الترويج والإقناع لجذب التجار للتسجيل في المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها ثواني.
وتأسست شركة ثواني للتقنيات ش.م.م في مارس 2016، كشركة عمانية متخصصة في توفير حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة من خلال استخدام الهواتف الذكية وغيرها من القنوات الإلكترونية. وتطبيق ثواني مجاني ويسهل على المستخدمين والتجار إجراء عمليات الدفع وقبول المعاملات المالية عن طريق استخدام الهاتف الذكي. وتتعامل ثواني مع أمن المعلومات بشكل جدي للغاية، حيث قامت بتطوير نظامها تلبية لمتطلبات السوق المحلية وللتوافق مع الضوابط التنظيمية والأمنية المحلية والعالمية مثل معيار أمن البطاقاتPCI DSS.

 

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