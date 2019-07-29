البنك الوطني يكافئ 105 من عملائه بجوائز نقدية



مسقط – الرؤية

نظم البنك الوطني العُماني أحدث نسخة من سحب حساب التوفير "الكنز" للشباب وفاز 105 من عملائه بمبلغ 100 ريال عُماني لكل منهم. وأعلن البنك عن الفائزين خلال فعالية خاصة بحضور عددٍ من الشباب، واستعرض أمامهم المزايا المتعددة التي يوفرها لهم. ويواصل البنك إطلاق مثل هذه المبادرات التي تبرز التزامه التام بدعم فئة الشباب التي تشكل أكثر من 50% من عدد سكان السلطنة.

وقال إسماعيل البلوشي، القائم بأعمال رئيس القطاعات في البنك الوطني العُماني: نحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات الشبابية لكي نغرس روح المسؤولية المالية في جيل الشباب مع تسليط الضوء على جهودنا التي نبذلها لتمكينهم. ونضع الشباب في مقدمة أولوياتنا انطلاقاً من إيماننا الراسخ بإمكاناتهم، وقدرتهم على تشكيل ملامح المستقبل. ولا يقتصر دورنا على توفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي متطلباتهم المالية المختلفة فحسب بل تشمل أيضاً إبراز قيمنا كمؤسسة مالية تضع المجتمع نصب أعينها في كل الأوقات.