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قسم للبحوث والتطوير في "أطياب" للارتقاء بجودة المنتجات

الإثنين 29 يوليو 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

قسم للبحوث والتطوير في "أطياب" للارتقاء بجودة المنتجات

مسقط – الرؤية

قالت نصرة بنت عبد الله بن ناصر المرهوبي رئيسة قسم البحوث والتطوير بمصنع أطياب للمواد الغذائية إنّ القسم يجري العديد من البحوث بهدف تقديم منتجات صحية للسوق والارتقاء بمنتجاته ومواكبة للتطورات العلمية في مجال الصناعات الغذائية وتطوير وتحسين المنتجات الحالية وإنتاج الجديد منها وفق جودة عالية.

وأشارت المرهوبية إلى أنّ بحوث القسم تسهم في الارتقاء بالمنتجات الغذائية التي يقدمها المصنع، الذي يعد الأول في السلطنة، وتطويرها بشكل يتلاءم مع التطورات في مجال الصناعات الغذائية في العالم

وأوضحت المرهوبية أنّ مصنع أطياب للصناعات الغذائية يعد من أكبر مصانع الغذائية بالسلطنة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ينتج 26000 قطعة في الساعة، ويمتلك سعة إنتاجية كبيرة ونخبة من الكوادر الفنية على أعلى مستوى من الخبرة وأجهزة أتوماتيكية وفقاً لأحدث التقنيات. ويورد المصنع منتجاته إلى كبرى المطاعم العالمية مثل مجموعة كوستا ومجموعة برجر هارديز وستار بكس وماكدونالدز وغيرها ويصدر منتجاته إلى عدد من دول مجلس التعاون.

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