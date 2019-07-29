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إطلاق مبادرة لتسريع إجراءات تسجيل الاستثمار في المنطقة الحرة بصلالة

الإثنين 29 يوليو 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

إطلاق مبادرة لتسريع إجراءات تسجيل الاستثمار في المنطقة الحرة بصلالة

صلالة – العمانية

أطلقت المنطقة الحرة بصلالة مبادرتها لتسريع إجراءات تسجيل الاستثمار في المنطقة.

وقال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إنَّ المبادرة ستتيح للمستثمر تقديم طلب الاستثمار والحصول على التراخيص اللازمة والبدء في مشروعه خلال مدة تتراوح بين ساعة واحدة إلى 3 ساعات عمل فقط.

وأكد تبوك حرص المنطقة الحرة بصلالة لتبني أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز كفاءة الأعمال وتقديم حلول ابتكارية لكسب ثقة المستثمرين. وأشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إلى أن الإجراءات الحديثة لتسجيل الاستثمار بالمنطقة من شأنها أن تُعزز من تنافسية المنطقة الحرة لتحقيق أهدافها التنموية في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تماشيًا مع سياسة الحكومة في دعم التنويع الاقتصادي.

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