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الترويج للمنتج العماني

الإثنين 29 يوليو 2019 08:27 ص بتوقيت مسقط

الترويج للمنتج العماني

في إطار الحملة الوطنية للترويج للمنتجات العمانية "صنع في عمان 2019" افتتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" معرضين للمنتجات العمانية في مدينة صلالة. وقد قوبلت الخطوة باستحسان كثير من الجمهور؛ لكون المنتج العماني مستمر في تقديم نفسه بجودة عالية مقارنة بالمنتجات الأخرى، ويُحظى بسمعة طيبة، وإقبال متزايد من قبل المستهلكين في الأسواق المحلية والخارجية.

نجاح الخطوة يفرض على الجهات المختصة العمل على تعزيز المنتج العماني، وإيجاد مزيد من الفعاليات التسويقية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى استخدام التقنيات التسويقية المباشرة التي تعمل على توطيد الثقة بين المنتج والمستهلك، ومواصلة الاهتمام والدعم السخي واللامحدود للمصانع والشركات العاملة التي تُصنّع منتجاتها باسم السلطنة.

ويبقى القول أنّه لابد من تفعيل حملات لنشر الوعي داخل المجتمع وتعريفه بأهمية اقتناء هذه المنتجات بالنسبة للاقتصاد المحلي، لا سيما وأنّ المؤشرات تشير إلى استمرارية محافظة المنتج العماني على تطور جودته، وتميّزه بعدد من المميزات، والتي من أهمّها أنه أُنتج على أرض السلطنة، وصُنع من قبل أيدٍ عمانية محترفة ومتخصصة.

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