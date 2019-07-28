"إثراء" تدعم التقرير السنوي لـ"أكسفورد جروب" عن السلطنة

مسقط – الرؤية

وقعت إثراء (الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات) اتفاقية شراكة مع المؤسسة الإعلامية الرائدة (OXFORD BUSINESS GROUP) لتكون داعماً لإصدارها القادم عن السلطنة The Report: Oman 2020، تأكيداً لأهمية هذه الإصدارات الدولية ودورها في نقل الصورة المُحفزة عن السلطنة.

ويتضمن التقرير مقالات تحليلية لبعض القطاعات الرئيسية في سلطنة عمان، بدءًا من الصحة والتعدين والطاقة والبناء والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى مُقابلات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المحليين والدوليين والمسؤولين الحكوميين. ويتزامن الإصدار القادم مع الذكرى الـخمسين للعيد الوطني المجيد.

وقال إسحاق بن خلفان البوسعيدي، مدير عام التسويق والإعلام: يتناول التقرير سنويًا مستجدات خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة وقطاعات النمو الرئيسية، ويستعرض حقائق وأرقامًا لأبرز المشاريع الاستراتيجية القائمة والتي تهمّ المستثمر المحليّ والأجنبي، كما يتحدث عن أهم الفرص التجارية والاستثمارية في عدة مجالات، مستعرضًا في ذلك دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية.

وقالت نيادي فريتاس المديرة العامة لمؤسسة (OXFORD BUSINESS GROUP) في عُمان، إلى أن الشراكة مع إثراء مهمة لتعزيز اقتصاد السلطنة ككل. وأحد أهم المزايا في تقريرنا لعام 2020 هو تعزيز نمو عُمان إلى ما وراء قطاع النفط والغاز، تعد هذه الشراكة خطوة رائعة في الطريق الصحيح لإبراز ما تقدمه سلطنة عمان للمستثمرين، على سبيل المثال البنية الأساسية المتطورة للنقل وقطاع الصناعات التحويلية سريع النمو مع منتجات جاهزة للتصدير.

ويساهم التقرير الذي تصدره مؤسسة (OXFORD BUSINESS GROUP) في تسويق السلطنة والمناخ الاستثماري بوصفها وجهةً جاذبةً للاستثمار إضافة إلى التعريف بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها على الساحة المحلية ونقلها إلى العالم الخارجي. كما سيتم توزيع هذا التقرير على كثير من الفعاليات الاقتصادية العالمية.