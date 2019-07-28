الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"إثراء" تدعم التقرير السنوي لـ"أكسفورد جروب" عن السلطنة

الأحد 28 يوليو 2019 08:53 م بتوقيت مسقط

"إثراء" تدعم التقرير السنوي لـ"أكسفورد جروب" عن السلطنة

مسقط – الرؤية

وقعت إثراء (الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات) اتفاقية شراكة مع المؤسسة الإعلامية الرائدة (OXFORD BUSINESS GROUP) لتكون داعماً لإصدارها القادم عن السلطنة The Report: Oman 2020، تأكيداً لأهمية هذه الإصدارات الدولية ودورها في نقل الصورة المُحفزة عن السلطنة.

ويتضمن التقرير مقالات تحليلية لبعض القطاعات الرئيسية في سلطنة عمان، بدءًا من الصحة والتعدين والطاقة والبناء والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى مُقابلات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المحليين والدوليين والمسؤولين الحكوميين. ويتزامن الإصدار القادم مع الذكرى الـخمسين للعيد الوطني المجيد.

وقال إسحاق بن خلفان البوسعيدي، مدير عام التسويق والإعلام: يتناول التقرير سنويًا مستجدات خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة وقطاعات النمو الرئيسية، ويستعرض حقائق وأرقامًا لأبرز المشاريع الاستراتيجية القائمة والتي تهمّ المستثمر المحليّ والأجنبي، كما يتحدث عن أهم الفرص التجارية والاستثمارية في عدة مجالات، مستعرضًا في ذلك دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية.

وقالت نيادي فريتاس المديرة العامة لمؤسسة (OXFORD BUSINESS GROUP) في عُمان، إلى أن الشراكة مع إثراء مهمة لتعزيز اقتصاد السلطنة ككل. وأحد أهم المزايا في تقريرنا لعام 2020 هو تعزيز نمو عُمان إلى ما وراء قطاع النفط والغاز، تعد هذه الشراكة خطوة رائعة في الطريق الصحيح لإبراز ما تقدمه سلطنة عمان للمستثمرين، على سبيل المثال البنية الأساسية المتطورة للنقل وقطاع الصناعات التحويلية سريع النمو مع منتجات جاهزة للتصدير.

ويساهم التقرير الذي تصدره مؤسسة (OXFORD BUSINESS GROUP) في تسويق السلطنة والمناخ الاستثماري بوصفها وجهةً جاذبةً للاستثمار إضافة إلى التعريف بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها على الساحة المحلية ونقلها إلى العالم الخارجي. كما سيتم توزيع هذا التقرير على كثير من الفعاليات الاقتصادية العالمية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 يناير 2017

"أكسفورد بيزنس جروب" تشيد بإجراءات السلطنة لتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.. وتؤكد: "تنفيذ" يدعم توفير آلاف الوظائف بالقطاع الخاص

المزيد

24 يونيو 2015

اعتماد التقرير السنوي لـ" مكافحة الاتجار بالبشر"

المزيد

21 مارس 2016

استعراض التقرير المالي لجمعية السكري في اجتماعها السنوي

المزيد

02 يونيو 2016

"العمانية حقوق الإنسان" تستعرض مستجدات التقرير السنوي 2016

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة واليابان

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة