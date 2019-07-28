الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

حلقتا عمل للتعريف بالهيكلة الجديدة للجائزة

إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي ضمن منافسات جائزة السلطان قابوس للإجادة

الأحد 28 يوليو 2019 08:51 م بتوقيت مسقط

إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي ضمن منافسات جائزة السلطان قابوس للإجادة

 

مسقط - الرؤية

تُنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) حلقتي عمل حول جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية للتعريف بالهيكلة الجديدة والأسس والمعايير التي ستطبق للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة. وتقام حلقة العمل الأولى بمحافظة مسقط يوم الأربعاء المقبل في واحة المعرفة، وحلقة العمل الثانية في محافظة شمال الباطنة يوم الخميس.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الهدف الرئيسي لحلقة العمل تعريف مسؤولي المنشآت الصناعية بالنظام الجديد المستحدث للجائزة، حيث سيجري إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي الذي سيكون البوابة الرئيسية لمشاركة المنشآت الصناعية في المسابقة، وتأتي هذه التطورات والتحسينات للارتقاء بالجائزة ورغبة في دعم ومساندة القطاع الصناعي لتحقيق أهدافه المرسومة والأسس التي أكدتها التوجيهات السامية لسلطان البلاد المفدى.

وأوضح مدير عام الصناعة أن نموذج عمان للتميز الصناعي يجري تطبيقه للمرة الأولى على الجائزة، ويعتبر الأول من نوعه الذي يطبق في السلطنة، إذ إنِّه نموذج متكامل يراعي القطاع الصناعي بالسلطنة وهو منبثق من دمج نموذج التميز الأمريكي ونموذج التميز الأوروبي ونموذج الجيل الرابع للتميز.

وأضاف المهندس سامي: ستركز حلقات العمل على التعريف بالنموذج وأهدافه المرجوة وستشهد الجائزة نقلة نوعية وستكون لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت الصناعية، والتي ستُسهم بكل تأكيد في تطوير أعمالها وتحسين أدائها. وتدعو الوزارة المنشآت الصناعية للمشاركة في حلقات العمل بهدف أخذ آرائهم حول التطورات الجديدة للجائزة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 أكتوبر 2015

حلقة عمل حول جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

المزيد

13 يونيو 2016

اليوم.. بدء التسجيل في جائزة السلطان قابوس "للإجادة الإلكترونية"

المزيد

20 أكتوبر 2018

بدء التحكيم في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية

المزيد

09 مايو 2017

متابعة سير عمل لجان مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة واليابان

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة