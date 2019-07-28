إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي ضمن منافسات جائزة السلطان قابوس للإجادة

مسقط - الرؤية

تُنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) حلقتي عمل حول جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية للتعريف بالهيكلة الجديدة والأسس والمعايير التي ستطبق للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة. وتقام حلقة العمل الأولى بمحافظة مسقط يوم الأربعاء المقبل في واحة المعرفة، وحلقة العمل الثانية في محافظة شمال الباطنة يوم الخميس.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن الهدف الرئيسي لحلقة العمل تعريف مسؤولي المنشآت الصناعية بالنظام الجديد المستحدث للجائزة، حيث سيجري إطلاق نموذج عمان للتميز الصناعي الذي سيكون البوابة الرئيسية لمشاركة المنشآت الصناعية في المسابقة، وتأتي هذه التطورات والتحسينات للارتقاء بالجائزة ورغبة في دعم ومساندة القطاع الصناعي لتحقيق أهدافه المرسومة والأسس التي أكدتها التوجيهات السامية لسلطان البلاد المفدى.

وأوضح مدير عام الصناعة أن نموذج عمان للتميز الصناعي يجري تطبيقه للمرة الأولى على الجائزة، ويعتبر الأول من نوعه الذي يطبق في السلطنة، إذ إنِّه نموذج متكامل يراعي القطاع الصناعي بالسلطنة وهو منبثق من دمج نموذج التميز الأمريكي ونموذج التميز الأوروبي ونموذج الجيل الرابع للتميز.

وأضاف المهندس سامي: ستركز حلقات العمل على التعريف بالنموذج وأهدافه المرجوة وستشهد الجائزة نقلة نوعية وستكون لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت الصناعية، والتي ستُسهم بكل تأكيد في تطوير أعمالها وتحسين أدائها. وتدعو الوزارة المنشآت الصناعية للمشاركة في حلقات العمل بهدف أخذ آرائهم حول التطورات الجديدة للجائزة.