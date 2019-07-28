354 زيارة للمؤسسات التدريبية الخاصة في 6 أشهر

مسقط – الرؤية

بلغ عدد الزيارات الميدانية للمؤسسات التدريبية الخاصة في النصف الأول من العام الجاري 354 زيارة موزعة بين تقييمية ومتابعة وتصنيفية وإرشادية ونقل مقر وإنشاء بحسب إحصائية لوزارة القوى العاملة.

وتنوعت الزيارات بين (133) زيارة تقييمية، و(105) زيارات متابعة، و(49) زيارة تصنيفية، و(15) زيارة لنقل مقر، و(47) زيارة إنشاء، و(5) زيارات إرشادية.

وكشفت الإحصائية أن عدد الزيارات خلال يونيو 2019 بلغت (42) زيارة، منها 23 زيارة تقييمية، و9 زيارة متابعة، و4 زيارات تصنيفية، وزيارة لنقل مقر، و5 زيارات إنشاء .