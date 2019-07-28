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"غرفة جنوب الباطنة" تنظم برنامج "تمكين"

الأحد 28 يوليو 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

"غرفة جنوب الباطنة" تنظم برنامج "تمكين"

 

الرستاق – الرؤية

ينظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة برنامج تمكين لتدريب وتأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير مهاراتهم في التخطيط التركيز على الوسائل التي تحقق النمو المهني، حرصاً من الفرع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية وتنمية بيئة الأعمال في المحافظة، وتبادل الخبرات المعرفية والمهنية بين أصحاب وصاحبات الأعمال.

وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: البرنامج يهدف إلى رفع مستوى تنافسية المؤسسات في سوق العمل عن طريق تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال عن طريق تثقيفهم وجعلهم قادرين على مواجهة تحديات السوق وزيادة ثقة أصحاب الأعمال في قدراتهم ومهاراتهم القيادية.

ومن جهته أكد حمد بن سالم البويقي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة أن البرنامج سيتضمن مجموعة من الندوات والدورات التدريبية منها ندوة الغش التجاري ودورة فنون القيادة لرائد العمل ولقاء تعريفي بقانون الشركات التجارية الجديد. ويساهم البرنامج في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال إضافة إلى زيادة وعي روّاد الأعمال واستيعابهم لسوق العمل في المحافظة على وجه الخصوص والسلطنة على وجه العموم.

 

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