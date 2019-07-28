أوراق عمل تخصصية في ختام مهرجان المطورين بصلالة

صلالة - الرؤية

اختتمت أمس فعاليات مهرجان مطوري مجموعة جوجل في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، والذي تم تنظيمه بشراكة استراتيجية مع هيئة تقنية المعلومات وتسعى من خلاله المجموعة إلى فتح أبواب الفرص، وتعزيز الوعي الرقمي وتعريف الشباب بمستجدات العلوم التقنية وجديدها، من خلال تقديم عدد من حلقات العمل المكثفة والجلسات النقاشية المتعلقة بالموضوعات التقنية من ِقبل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين.

وبدأ اليوم الأخير للمهرجان بكلمة ترحيبية للمهندس عبدالله بن سعيد العنسي مؤسس مجموعة مطوري جوجل بصلالة لتحفيز المشاركين ودعوتهم إلى كسب المعرفة التقنية بمختلف أشكالها.

وقدم أحمد أبو الذهب خبير مطوري جوجل حلقة عمل للتعريف بكيفية عمل تطبيق فلاتر جوجل لبناء التطبيقات الشخصية الخاصة من دون الاعتماد على أنظمة تشغيلية أخرى، وقدم خبير مطوري جوجل عبدالعزيز الحمادي ورقة عمل عن استراتيجية المنتجات للمشاركين المهتمين بالمجال الإدراي التقني وشرح مفهوم دورة حياة المنتج وتوضيح أهمية ذلك في تحديد الأرباح، وأهمية دراسة الظروف المتغيرة التي قد يمر بها المنتج.

وقدم أحمد صبحي من مجموعة مطوري جوجل حلقة عمل عن إنترنت الأشياء تحدث فيها عن تنوع استخدامات تقنية إنترنت الأشياء في مختلف المجالات مع إعطاء أمثلة عن تجارب حياتية لتوظيف هذه التقنية.

وقدم عبدالرحمن عمران مدير مشاريع ومطور أنظمة في شركة جوجل حلقة عمل عن سحابة جوجل ‏Google Cloud لتعريف المشاركين بأنواع خدمات الحوسبة السحابية العامة التي تقدمها جوجل للمستخدمين وأهمية بناء وتحديد احتياجات المستخدم لاختيار الخدمة المناسبة.