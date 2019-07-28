الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

أوراق عمل تخصصية في ختام مهرجان المطورين بصلالة

الأحد 28 يوليو 2019 08:48 م بتوقيت مسقط

8a0045db-6e8e-44d0-9d5f-dcfd8957258e
c8d36394-74fb-4300-acd5-408ecd2b3513

 

صلالة - الرؤية

اختتمت أمس فعاليات مهرجان مطوري مجموعة جوجل في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، والذي تم تنظيمه بشراكة استراتيجية مع هيئة تقنية المعلومات وتسعى من خلاله المجموعة إلى فتح أبواب الفرص، وتعزيز الوعي الرقمي وتعريف الشباب بمستجدات العلوم التقنية وجديدها، من خلال تقديم عدد من حلقات العمل المكثفة والجلسات النقاشية المتعلقة بالموضوعات التقنية من ِقبل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين.

وبدأ اليوم الأخير للمهرجان بكلمة ترحيبية للمهندس عبدالله بن سعيد العنسي مؤسس مجموعة مطوري جوجل بصلالة لتحفيز المشاركين ودعوتهم إلى كسب المعرفة التقنية بمختلف أشكالها.

وقدم أحمد أبو الذهب خبير مطوري جوجل حلقة عمل للتعريف بكيفية عمل تطبيق فلاتر جوجل لبناء التطبيقات الشخصية الخاصة من دون الاعتماد على أنظمة تشغيلية أخرى، وقدم خبير مطوري جوجل عبدالعزيز الحمادي ورقة عمل عن استراتيجية المنتجات للمشاركين المهتمين بالمجال الإدراي التقني وشرح مفهوم دورة حياة المنتج وتوضيح أهمية ذلك في تحديد الأرباح، وأهمية دراسة الظروف المتغيرة التي قد يمر بها المنتج.

وقدم أحمد صبحي من مجموعة مطوري جوجل حلقة عمل عن إنترنت الأشياء تحدث فيها عن تنوع استخدامات تقنية إنترنت الأشياء في مختلف المجالات مع إعطاء أمثلة عن تجارب حياتية لتوظيف هذه التقنية.

وقدم عبدالرحمن عمران مدير مشاريع ومطور أنظمة في شركة جوجل حلقة عمل عن سحابة جوجل ‏Google Cloud لتعريف المشاركين بأنواع خدمات الحوسبة السحابية العامة التي تقدمها جوجل للمستخدمين وأهمية بناء وتحديد احتياجات المستخدم لاختيار الخدمة المناسبة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 أكتوبر 2015

أوراق عمل تخصصية في ختام الملتقى السنوي للتقويم التربوي بـ"تعليمية شمال الشرقية"

المزيد

10 نوفمبر 2018

"مهرجان المطورين" بصلالة يدعو لتأهيل الشباب على مهارات "الصناعية الرابعة"

المزيد

03 سبتمبر 2016

استعراض أوراق عمل حول مستجدات الغسيل الكلوي في ختام المؤتمر الدولي لأمراض الكلى بصلالة

المزيد

19 نوفمبر 2016

أوراق عمل تخصصية في ندوة الأمن الغذائي بجنوب الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة واليابان

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة