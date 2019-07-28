بحث التسويات المالية في نظام المدفوعات الخليجي بالرياض

الرياض - العمانية

عقدتْ اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون، أمس، اجتماعها الـ64 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع تنظيم التسويات المالية بين المشاركين في نظام المدفوعات الخليجي للتسويات الآنيّة عبر الحدود لدول مجلس التعاون، ومستجدات أعمال شركة المدفوعات الخليجية والتكاليف التشغيلية لها... وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. كما زارت اللجنة مقرَّ شركة المدفوعات الخليجية بمدينة الرياض، ومركز قواعد البيانات الخاص بالشركة.