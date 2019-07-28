مكتبة السندباد تنشر حب القراءة والاطلاع بين أطفال خصب

خصب – الرؤية

زارت مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال -إحدى مبادرات جريدة الرؤية- ولاية خصب، بدعم من مجموعة "النفط العمانية وأوربك"، وبالتعاون مع النادي الثقافي وجمعية المرأة العمانية بالولاية ونادي خصب الرياضي الثقافي.

وتأتي الزيارة في إطار حرص جريدة الرؤية على نشر ثقافة القراءة بين الأطفال في محافظات وولايات السلطنة، وتعزيز حب القراءة عند الأطفال وجذبهم للاطلاع على الكتب، والاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مكتبة السندباد المتنقلة.

وتمّ في الزيارة تقديم مجموعة من الحلقات القرائية للأطفال في كل من جمعية المرأة العمانية بخصب وفي النادي الرياضي الثقافي، والعديد من الأنشطة كالرسم والتلوين. كما تمّ التعرف على مواهب أطفال الولاية.

وقالت عائشة بت محمد الشحية، رئيسة اللجنة النسائية بنادي خصب الرياضي الثقافي: سعدنا بزيارة مكتبة السندباد لنادي خصب الرياضي الثقافي والتي تعد إحدى المبادرات التنموية لجريدة الرؤية في محافظة مسندم وبالتحديد في ولاية خصب والتي لاقت صدى كبير في ولايتنا. وأضافت أنّ غرس حب القراءة هو أساس ديننا وأول كلمة لرسالة الإسلام ألا وهي (اقرأ)؛ لذا فإن وجود مثل هذه المكتبات المتنقلة في السلطنة له أثر كبير في تحفيز حب القراءة وإثراء مهارات المشاركين والمشاركات في الحلقات القرائية وتعزيز معارفهم وثقافتهم مما يساعد على رقي هذه الأمة ورفع الجهل عنها وصنع قادة لهم دور فعّال وحيوي في رفعة هذا الوطن. لهم كل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذه المكتبة الرائعة والمثرية وبارك الله في جهودهم، ونرجو لهم مزيدًا من التوفيق والتميز.

وقالت شيخة بنت علي الشحية رئيسة جمعية المرأة العمانية بخصب أن الجمعية تتعاون مع المكتبة في تقديم جلساتها القرائية، وفعالياتها الترفيهية للأطفال بالولاية، حيث يلقى ذلك ترحيباً كبيرا من الأطفال الذين يستمتعون بالفعاليات المختلفة التي تقدمها الجمعية، وأقبلوا على المشاركة في المسابقات التي تعقب قراءة القصص. مضيفة أنّه يجري منح الأطفال المشاركين هدايا وجوائز؛ وهي عبارة عن كتب، وقصص أطفال، وأدوات تلوين، وألعاب تعليمية.